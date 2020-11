Cubrebocas con incrustaciones de diamante y perlas cuesta 192 mil pesos

Lujosas mascarillas con incrustaciones de diamantes de la empresa Cox Co. se venden por 9600 dólares, que son alrededor de 192 mil pesos, en Japón.

La compañía asociada a una rama del grupo minorista Aeon Co., lanzó Mask.com, una línea de protectores faciales de lujo que no está dejando indiferentes a los internautas. “Todos se sienten deprimidos por el coronavirus y sería genial si pudieran sentirse mejor al mirar una de estas máscaras brillantes'', dijo a Reuters, Azusa Kajitaka, dependiente en la tienda cercana a la estación de Tokio, recoge el New York Post.

El cubrebocas está adornado con un diamante de 0.7 quilates y más de 300 piezas de cristal Swarovski, además de más de 330 perlas japonesas de Akoya.

"Las industrias de la joyería y las telas también han estado en una depresión debido al coronavirus y lo hicimos como parte de un proyecto para ayudar a revitalizar Japón", dijo Kajitaka.