Tiene accidente automovilístico y en lo que se fija son sus pestañas intactas

Así lo compartió en redes sociales Valeria Brianna, la esteticista, que publica imágenes donde se ve a su clienta, identificada como Katarina Montes, en una camilla, sangrando y malherida, recoge la agencia Ruptly. "¡Oye! Puede sonar loco, pero solo quería decir que eres literalmente la mejor artista de pestañas. Tuve un accidente automovilístico muy grave el 30 [de octubre] y las pestañas aún duraban", escribió Montes en su mensaje a Brianna.

Katarina a su vez publicó más tarde también una nota de agradecimiento para las personas que la ayudaron. “Dejando las bromas aparte, cuando digo que tengo la suerte de seguir aquí, lo digo en serio y doy gracias todos los días a Dios y a los servicios de emergencia, los doctores, las enfermeras, los cirujanos, todos. Por eso le envié un mensaje de texto a Val agradeciéndole también", escribió, y explica que el humor es una forma de mantenerse positiva ante la larga recuperación que le espera por delante.

My accident was on October 30th. All jokes aside, when I say I am blessed to still be here I TRULY mean it and I thank God everyday along with emergency response, drs, nurses, surgeons, EVERYONE. Which is why I texted Val thanking her too ;)! Glory goes to God. pic.twitter.com/FO0ZOzdIKL