Familia de 15 termina contagiada de COVID-19 tras asistir a fiesta de cumpleaños

Residentes de la ciudad de Arlington, la familia Aragonez organizó a principios del mes una reunión para festejar el cumpleaños de uno de sus miembros, sin procurar ninguna medida higiénica pese al peligro que continúa existiendo por COVID-19. Detallan medios estadounidenses.

Dos semanas después, Enriqueta Aragonez, de 57 años, compartió un video en redes sociales donde se le ve entubada por su nariz tras contagiarse por SARS-CoV-2 en la reunión familiar.

"Fui a la casa de mi sobrino y me encantó ver a mi familia, pero ahora estoy luchando contra el COVID-19. Por favor protéjanse, es real", dijo Enriqueta en el video.

Family of @alexaaragonez goes public with #covid struggles and the outbreak among their loved ones: "We feel guilty for gathering." 15 members infected with #coronavirus after a single birthday gathering at start of November. pic.twitter.com/iP2WodSsYP