Con varias ollas en la estufa se encuentra el inquilino del Palacio Rosa, que en estos días prepara su Tercer Informe de Gobierno, mismo que rendirá en forma virtual el próximo lunes desde el edificio del Palacio de Coss. Y es que, de acuerdo con nuestros subagentes en la “capirucha” de lpan de pulque, el “góber” Miguel Ángel Riquelme, integrante del bloque opositor de mandamases rebeldes… Perdón, de la Alianza Federalista, que cada vez avanza más, carcomiéndole los talones al “gran tlatoani” de la Cuarta Transformación, prepara para estos días su propia controversia, que cada entidad aliancista presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la desaparición de los 109 Fondos y Fideicomisos Federales.

Nuestros subagentes, disfrazados de termómetro descompuesto, nos reportan que además de monitorear el comportamiento de la pandemia con cada uno de los Subcomités Regionales de Salud en el Estado, don Miguel tendrá que hacerse bolas para empezar a organizar el esquema de distribución y aplicación de la vacuna contra el terrible coronavirus en Coahuila, que, según, fue otro de los acuerdos que tuvieron los “góbers” que se reunieron recientemente en Guadalajara, y que no quieren dejarle esta importante tarea al Gobierno federal (menos en un año electoral), pues temen que cometa las mismas pifias que con el manejo de la pandemia. Otro pendiente del mandamás coahuilense es tomar las medidas para la regulación de los cruces de connacionales a Coahuila por los puentes de Acuña y Piedras Negras, con el fin de evitar los viajes no esenciales por el peligro de propagación de contagios y, por si fuera poco, echarles un ojo a las posibles alianzas del PRI con otros partidos políticos de cara a la elección de junio 2021, por aquello de que se renovarán las 38 alcaldías, y como tienen como objetivo evitar la mayoría de Morena en San Lázaro...

***

Nuestros subagentes, disfrazados de tapete sanitizante, de esos caros que ponen en el Centro de Convenciones para las reuniones del subcomité, nos reportaron que el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, prácticamente le sacó la vuelta a la reunión del Subcomité Regional de Salud, encabezada por el “góber” con doctorado ‘honoris causa’ por la Universidad de la Vida, Miguel Riquelme; con eso de que sabe de todas todas sobre medicinas alternativas, “productos milagro” y hasta recetas caseras que supuestamente curan el coronavirus, tuvo que salir a alertar a la población a no caer en salidas peligrosas. Se esperaba que el edil morenista acudiera para defender los tratamientos a base de dióxido de cloro, que sin estar aprobados por autoridades de Salud, organismos reguladores y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios los presumió y hasta aseguró su distribución gratuita, aunque luego de las críticas que recibió por medios del extranjero prefirió evitar la exhibida. Se sabe que la “lupa” de las dependencias sanitarias están sobre el alcalde médico, que a costa de los recursos del erario quiere distribuir mil kits de este producto, en vez de aplicarse a repartir oxímetros, cubrebocas, buen desinfectante y hacer cumplir las medidas de sana distancia en el municipio. Ante este absurdo, el mandamás coahuilense ordenó que se le mandara un oficio claro y contundente, para que no olvide las facultades que le confiere su puesto y la responsabilidad inherente de proteger la salud ciudadana; así que debe pensarlo si quiere seguir con charlatanerías.

***

Con el “Jesús” en la boca y las ojeras hasta atrás por el cansancio, nuestros subagentes, disfrazados de personal médico desilusionado con el comportamiento de los irresponsables ciudadanos que se niegan a dejar de hacer fiestas por todo, nos reportan que el personal de salud que se dedica a combatir en primera fila la fastidiosa pandemia de coronavirus está por enviarles una carta a los encargados del Subcomité de Salud en La Laguna, con la intención de que se endurezcan las restricciones a ciertos giros comerciales, como organizadores de bodas y eventos sociales, así como los salones en los que se realizan; y es que más allá de satanizar esos giros comerciales, luego de que se viralizara en las inestables redes sociales la boda del hijo del diputado panista Marcelo Torres Cofiño, y después de que el propio gobernador de la provincia de Coahuila saliera a decir que dicha celebración contaba con la autorización por parte de los inspectores de los dos niveles de Gobierno: municipal y estatal, para los médicos lo que quedó en evidencia es que este tipo de celebraciones puede cumplir con todas las medidas que señalan los protocolos de prevención establecidos por las autoridades sanitarias, pero controlar el comportamiento de los asistentes es más que imposible. A decir de los subagentes, lo único que busca el personal de salud que redacta su carta a Santa es que estas fiestas decembrinas no se conviertan en un foco de contagio como el que ha azotado a la región en las últimas semanas, y no por la apertura de diferentes giros comerciales durante la reactivación económica, sino por la falta de empatía de los ciudadanos que se niegan a portar el cubrebocas, guardar la sana distancia y evitar el mal comportamiento durante un festejo.

***

Los subagentes preparados para decorar el pino navideño en la presidencia en la presidencia nos comentan que ya son varias las voces que reclaman que no más no ven clara la “gran transformación” que la ciudad de Torreón tuvo durante el mandato del panista Jorge Zermeño, primero en su administración de un año y luego en la reelección de tres, y que no va a completar porque pedirá licencia para buscar una curul en el Congreso de la Unión. Y es que para muchos el alcalde Zermeño se va sin resolver temas importantes, como el abasto de agua para cientos de hogares, que siguen esperando que el Simas Torreón solucione lo que viene prometiendo desde hace años: agua. Otros se quedaron esperando a que don Jorge metiera en cintura o por lo menos atendiera los cientos de reclamos que un día sí y otro también hacen sobre la Dirección de Urbanismo, que encabeza el arquitecto Aldo Villarreal Murra. A decir de nuestros subagentes, lo peor es que el próximo año quien se quede al frente de la Administración tendrá que lidiar no solo con los recortes y la falta de presupuesto para obras, sino con el descontento de cientos de ciudadanos que estarán reclamándole a quien se quede de interino durante el 2021; en pocas palabras, el tigre de la rifa es poca cosa.

***

La que no vio lo duro, sino lo tupido durante el airado reclamo que le hicieron los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento fue la alcaldesa de la “alternancia” en la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos reportan que doña Marina confió en la conciencia de los trabajadores sindicalizados una vez que los invitó a reflexionar sobre la situación económica que atraviesan el municipio y el país en general tras la fastidiosa pandemia que nos puso de cabeza, sobre todo el próximo año, en el que el presupuesto federal castigó en varios milloncillos las partidas a los municipios de Durango, incluyendo Gómez Palacio. Sin embargo, nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos comentan que algunos líderes priistas, junto con uno que otro funcionario suyo, fueron a picarles la cresta a los líderes sindicales del Ayuntamiento con el cuento de que su ardua entrega por el bien de los ciudadanos merecía un aumento del siete por ciento en su sueldo, algo que hubiese sucedido si el tricolor despachara en Los Pinos, y no la 4T, que desde Palacio Nacional recorta y recorta. La cosa es que los privilegiados… Perdón, sindicalizados, argumentan que, como la alcaldesa Vitela es de Morena, deberá conseguir más recursos con el Gobierno federal, no para el bien de los gomezpalatinos, sino para el de unos cuantos.