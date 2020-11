Semestre negro para Santos

Un semestre de auténtica pesadilla, cerró Santos Laguna durante la tarde del pasado domingo, al caer en su propia casa ante Pachuca, terminó de pintar de negro un año 2020 que ha sido para el olvido para el club Albiverde.

El desastre no se quedó solamente en el equipo que milita en la Liga MX, ya que en las diferentes divisiones y categorías, el fracaso fue el común denominador, al no lograr los objetivos planteados desde el inicio de los respectivos torneos. Santos Laguna no logró clasificarse a la liguilla de Liga MX, ni en las categorías Sub-17, Sub-20 ni tampoco en la Liga MX Femenil, una auténtica pesadilla en el aspecto deportivo para la organización lagunera, acostumbrada a ser protagonista en el futbol mexicano.

PRIMER EQUIPO

Las malas noticias para la escuadra dirigida por Guillermo Almada comenzaron desde la pretemporada, con la lesión de Brian Lozano durante un entrenamiento, lo que obligó al volante a perderse todo el torneo, en el que estaba llamado a ser el líder de la ofensiva lagunera y que en el plano personal, podría posicionarlo fuertemente para emigrar al futbol europeo. Además de la lesión de Lozano, otra afectación en la salud del plantel fue el COVID-19, siendo Santos uno de los equipos más castigados en cuanto a contagios, con al menos 15 casos positivos, incluyendo al entonces capitán, Jonathan Orozco, quien posteriormente emigró a los Xolos de Tijuana.

Aunque la mayoría de esos contagios se dieron en una etapa en la que no había competencia en la Liga MX, que a la postre canceló su torneo Clausura 2020 y no hubo campeón, el carrusel de lesiones y contagios se extendió a lo largo del año, reportando todavía dos casos positivos de sus jugadores, apenas la semana anterior. Otra situación que pudo pesar para los Guerreros, fue la ausencia de público en las tribunas, un respaldo que suele pesar a favor de los Albiverdes, quienes vieron rota una racha de 21 partidos sin perder en casa, al caer ante los Pumas.

25 PUNTOS sumó Santos para terminar octavo; las Guerreras fueron novenas con 21; la Sub-17 acabó en el lugar 15 con 26 unidades y la Sub-20 tuvo 19 en el puesto 14.

Con todos los imponderables y contra toda adversidad presentada, los Guerreros lograron sumar 25 puntos para colocarse en el octavo lugar de la tabla general, suficiente para clasificarse a liguilla, pero no en el sistema de "repechaje" adoptado por la Liga MX para este Guardianes 2020. Santos tuvo que enfrentar a Pachuca en partido único de eliminación, con la ventaja de estar en el Estadio Corona y con 14 recientes casos positivos de COVID por parte de los hidalguenses, pero los de La Laguna dieron su peor exhibición del semestre y sufrieron la peor derrota como locales en la era de Guillermo Almada, para quedar marginados de la liguilla.

Meses atrás, tras darse a conocer el sistema de juego con la reincorporación de la etapa de "repechaje", Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, empresa propietaria de Santos Laguna, afirmó que la apertura de la postemporada a 12 equipos, no significaba un retroceso o un fomento a la mediocridad, ya que "la liguilla es de cuatro equipos, no de ocho, ni doce, por lo que buscaremos estar en los primeros cuatro puestos". Lamentablemente para su causa, no lograron el boleto directo al ubicarse en los primeros cuatro lugares, ni lograron librar la fase de repesca, cristalizándose el fracaso al no conseguir la clasificación.

VACACIONES Y ANÁLISIS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Santos (@clubsantos)

Tal y como El Siglo de Torreón informó en su edición del martes 24 de noviembre, los refuerzos dejaron bastante qué desear para los Guerreros, por lo que es una asignatura pendiente a resolver durante las vacaciones del primer equipo, las cuales terminarán el próximo 10 de diciembre. Para mejorar los resultados obtenidos durante el actual semestre, la institución Albiverde informó que "el Comité Deportivo del Club, de la mano con nuestro Cuerpo Técnico, ha comenzado sus sesiones de evaluación y análisis", con la intención de encontrar soluciones para las carencias del plantel.

JUVENILES

Si en algo se ha destacado el club Albiverde en los años recientes, es en la fortaleza de sus categorías juveniles, siendo uno de los rivales a vencer en la Liga MX Sub-20 y Sub-17, demostrando el gran trabajo que se realiza en las fuerzas básicas. Pero la pesadilla llamada 2020 alcanzó también a las filiales santistas y en esta ocasión, ninguna de las dos categorías logró avanzar a la liguilla, pagando el "peaje" por un periodo de transición y renovación en ambas categorías.

La Sub-20, dirigida por el lerdense Omar Tapia, terminó en el lugar 14 de la tabla general, luego de ganar 6 partidos, empatar 1 y perder 10, para un acumulado de 19 puntos, insuficientes para aspirar a un boleto hacia la fase final. Por su parte, la Sub-17, del profesor Carlos Arturo "Cacho" Cruz, sumó 26 puntos, fruto de ganar 5 partidos, empatar 3 y perder 9, ubicándose en el puesto número 15 de la tabla, muy lejos de los puestos de liguilla, la cual comenzará esta tarde con los partidos de Ida en los cuartos de final.

FEMENIL

Para las Guerreras del Santos Laguna Femenil, un estupendo cierre de cinco partidos sin perder, no les alcanzó para meterse a la liguilla, uniéndose al negro semestre que está cerrando la institución Albiverde, sin invitación a la "Fiesta Grande". El equipo dirigido por Martín Pérez Padrón tuvo un complicado inicio de torneo al enfrentar de manera consecutiva a escuadras poderosas que terminaron en los primeros lugares de la tabla general y se calificaron a la liguilla, pero lograron reponerse de ese difícil inicio para cerrar con cinco duelos sin derrota, incluyendo tres victorias y dos empates, mostrando una mejoría importante en su juego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Santos Femenil (@clubsantosfemenil)

Un objetivo que el equipo perseguía y que logró durante el actual semestre, fue el volver a ganar en casa, luego de más de un año sin obtener los tres puntos en el estadio Corona, asignatura que ya superaron al vencer al Atlético de San Luis por marcador de 2 goles a 1, el pasado 9 de noviembre. Las Guerreras mantienen su filosofía de formación de jugadoras y elementos del plantel han mostrado grandes avances y se consolidan como futbolistas, son los casos de Daniela Delgado, Alexxandra Ramírez, Anahí Rentería, entre otras, sumadas a jugadoras de mayor experiencia, como Wendy Toledo, Alexia Villanueva, Isela Ojeda, Estela "Paleta" Gómez y la mazatleca Cinthya Peraza, quien fue la mejor jugadora del equipo.