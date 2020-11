VIBREMOSPOSITIVO

SALIR ADELANTE

¿Nos ponemos muchos pretextos para avanzar? ¿Qué tan rápido tiramos la toalla o se nos cierra el mundo? ¿Cuántas veces me rindo fácilmente?

El pasado octubre comenzamos meditando con mi gran amigo Marco Ortega, life coach, haciendo un ejercicio de ascensión, en donde estamos creando espacios para saber de dónde venimos, para volver al centro de nosotros mismos, al ser.

Nuestra invitada especial fue Helena Álvarez, presentadora hondureña, quien estudió mercadeo y publicidad. Un día una amiga la invitó a ir a un programa que se estaba estrenando y así comenzó a trabajar en la televisión.

Helena tenía mucha pena al hablar en público, no le gustaba nada, pero en la tele no le sucedía eso porque no hay público en vivo.

Empezó a trabajar desde chica, tuvo varios negocios y ella siempre se levantó y ha ido hacia adelante.

Aparte de dedicarse a la conducción de un reconocido programa matutino en Honduras, la pandemia la obligó a emprender y hoy en día tiene un negocio de pasteles tanto para humanos como para perritos.

Esta época del COVID le ha enseñado a valorar mucho las cosas y a reinventarse.

Uno siempre tiene que estar buscando las oportunidades.

Helena le da de consejo a los emprendedores que hay que empezar con lo que uno tiene en casa, por ejemplo, una venta de garaje para juntar dinero y tener un pequeño capital. Hay que desprenderse de las cosas viejas que no se utilizan para dar paso a lo nuevo. Luego vas con tu circulo que son tus amistades y luego te promocionas en redes sociales.

Hay que despertarse del sueño que nos ha mantenido en la rutina, para poder salir de la zona de confort.

Helena nos comenta que esta pandemia nos ayudó a valorar mucho a las personas que tenemos a nuestro alrededor, mucho más que las cosas materiales, que antes de la pandemia los roles estaban cambiados. Esta época le enseñó a valorar su soledad y conocerse, sabiendo que le gusta y que no.

Helena da a un consejo a todas las mujeres, que no dejen que los demás les digan lo que valen, que no dependan de nadie y que si hay algo que uno sueña sí se puede hacer realidad.

Gracias Helena por demostrarnos que las mujeres son independientes y pueden lograr lo que se propongan, gracias también por emprender y siempre salir adelante.

Te esperamos todos los jueves por Facebook Live de Vibremospositivo de 6 pm a 7 pm y en Instagram por jorge_lpz, vibremos_positivo2020 y @pamela.marti

¿Y tú, que tanto te reinventas?, cuéntame a [email protected]