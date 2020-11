Videgaray revira a Robles; rechaza acusaciones sobre 'Estafa Maestra'

El excanciller Luis Videgaray -el hombre más cercano al expresidente Enrique Peña Nieto- advirtió que no está dispuesto a que se le difame, por lo que se defenderá ante las instancias jurídicas correspondientes: "El mecanismo de moda de 'me salvo culpando a Videgaray' tiene un límite y es la verdad y la ley", sentenció.

Luego de que Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles, afirmó que el responsable de los desvíos de la Estafa Maestra para destinarlos a campañas electorales del PRI fue Videgaray Caso y que su cliente dará detalles a la Fiscalía General de la República (FGR), el exfuncionario indicó que la desesperación de Robles Berlanga por recuperar su libertad no puede justificar las mentiras.

"Entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad", dijo en Twitter.

"La nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de la maestra Rosario Robles es errada e inmoral y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables", subrayó.

"Es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo", señaló.

Indicó que en el sexenio pasado él no era superior jerárquico de Robles Berlanga ni tuvo relación con ella pese a ser compañeros de gabinete y que los subordinados de la exfuncionaria tampoco recibieron instrucciones de su parte. Añadió que las ampliaciones presupuestales asignadas a la Sedesol y Sedatu fueron realizadas conforme a la ley vigente.

El CEN del PRI se deslindó de los gastos de la campaña presidencial de José Antonio Meade en 2012, luego de que la defensa de Robles Berlanga aseguró que hubo desvío de recursos públicos a las actividades político-electorales al final del sexenio de Peña Nieto. En un manifiesto a la opinión pública, el tricolor se declaró abierto a cualquier investigación que realice la FGR. Remarcó que "el PRI de hoy está en contra de la impunidad".

De acuerdo con la declaración de Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, cada semana, mientras estuvo al frente de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga se reunía con sus colaboradores para trazar la estrategia de desvíos de la Estafa Maestra.