No hay toque de queda en Coahuila: Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel ángel Riquelme, aseguró que en la entidad no hay toque de queda, "ya hemos hablado con la alcaldesa, si hay temor en los habitantes de esos dos municipios, Juárez y Progreso, que no han sido tocados por el COVID y bueno, a últimas fechas por algunos contagios se ha tenido temor y algunas acciones que se han hecho de manera individual; pero en Coahuila no hay, ni habrá toque de queda".

Lo anterior, con relación al comunicado que difundió la semana pasada la administración del municipio de Juárez, en el cual se informó sobre la implementación de varias medidas; entre ellas, el toque de queda a partir de las ocho de la noche y el cierre de la presidencia municipal hasta el próximo 30 de noviembre. Riquelme Solís reiteró que seguirán trabajando, endureciendo las inspecciones para evitar movilidad y concentración. Además de reiterar que hay regiones y municipios que, por el comportamiento que se ha dado, han liberado algunas actividades y no se ha visto mayor riesgo, ni aumento de los casos positivos. "Lo que sí, es que al ver donde tenemos los hospitales, en las cabezas de cada región; en las cabeceras municipales o los municipios más grandes, lo que si hacemos es tratar de homologar las acciones para evitar en algún municipio se den algunas actividades y en otros no", indicó el Gobernador del Estado. ANALIZAN REACTIVACIÓN Riquelme Solís anunció que más adelante, verán por municipio si se puede liberar algunas otras actividades; pues actualmente se trabaja de manera regional; considerando que los hospitales para la atención a pacientes COVID-19 son regionales. Señaló que más adelante, verán por municipio si se puede liberar algunas otras actividades; pues actualmente se trabaja de manera regional; ya que los hospitales son regionales. Cabe mencionar que, lo anterior, fue dado a conocer por Miguel Ángel Riquelme, durante su visita a Piedras Negras y tras encabezar la reunión del subcomité de salud de la región norte.