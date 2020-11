"No hay toque de queda en Coahuila. Ya hemos hablado con la alcaldesa, si hay temor en los habitantes de esos dos municipios, Juárez y Progreso, que no han sido tocados por el COVID y bueno, a últimas fechas por algunos contagios se ha tenido temor y algunas acciones que se han hecho de manera individual, pero en Coahuila no hay, ni habrá toque de queda", fue lo que manifestó Miguel Ángel Riquelme Solís.

Lo anterior, con relación al comunicado que difundió la semana pasada la administración del municipio de Juárez en Coahuila y en el cual, informa sobre la implementación de varias medidas, entre ellas, el toque de queda a partir de las ocho de la noche y el cierre de la presidencia municipal hasta el próximo 30 de noviembre. Riquelme Solís reiteró que seguirán trabajando, endureciendo las inspecciones para evitar movilidad y concentración. Además de reiterar que hay regiones y municipios que, por el comportamiento que se ha dado, han liberado algunas actividades y no se ha visto mayor riesgo, ni aumento de los casos positivos. Ver más: Reitera gobernador que en Coahuila no hay toque de queda