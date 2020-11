Subway responde al video de empleada que se 'duerme' al preparar un sándwich

"En Subway, nuestra principal preocupación es el bienestar de todos nuestros artistas de sándwich, trabajadores e invitados en toda nuestra red de restaurantes. Actualmente, estamos realizando las investigaciones necesarias para conocer el estado de bienestar de la artista de sándwich en este video y los detalles de esta situación, incluyendo el restaurante donde se filmó"

"Nuestros artistas de sándwich son los principales embajadores de sus restaurantes, y su bienestar es nuestra alta prioridad. Por ello, contamos con protocolos laborales basados en los más altos estándares de la industria gastronómica, justamente para evitar cargas de trabajo excesivas.", detalló el director de responsabilidad social y relaciones públicas en Subway Latinoamérica, Jesús Rodríguez.

El video que se viralizó hace unos días muestra a una mujer portando el uniforme de Subway, tras el mostrador mientras agrega los ingredientes al sándwich, momento en el que se queda dormida sobre éste.

stopped to Subway in Oregon before I head back to Louisiana and BRUHHHHH! pic.twitter.com/W7YACCa9r4