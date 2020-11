No más mentiras de AMLO: Fernanda Familiar

Fernanda Familiar no está dispuesta a dar espacio a lo que ella califica como "las mentiras de AMLO", la comunicadora está dando de qué hablar en Twitter tras su mensaje sobre compromiso, riesgos y responsabilidad informativa en los medios.

"No daré espacio a las mentiras de AMLO. El rigor nos debe obligar a no dar tiempo para las mentiras de nadie. El compromiso y responsabilidad, es con la verdad. Si hablan con la verdad hay espacio, no seré cómplice. Cortaré señal y posteo. PUNTO. #NoMásMentirasDeAMLO FernandaF", se lee en el primer tuit.

No daré espacio a las mentiras de AMLO. El rigor nos debe obligar a no dar tiempo para las mentiras de nadie. El compromiso y responsabilidad, es con la verdad. Si hablan con la verdad hay espacio, no seré cómplice. Cortaré señal y posteo. PUNTO.#NoMásMentirasDeAMLO FernandaF — Fernanda Familiar (@qtf) November 23, 2020

Posteriormente, la conductora del programa de radio "¡Qué tal Fernanda!" cuestionó sobre el rigor de los medios a la hora de difundir cierta información y se dijo una luchadora de la verdad verificada.

"Me quedo con la reflexión de MEDIOS DEFENDIENDO la libertad de expresión A COSTA DE LA MENTIRA. ¿Y el rigor?... se lo pasan por el arco del triunfo. CUIDADO. Hay quienes luchamos por la verdad verificada... pero hay quienes viven una eterna mentira, cobran y defienden. FernandaF".

En un tercer tuit, Familiar consideró que México no va por buen rumbo como algunos dicen, y por el contrario, el país sufre de un sopor, abismo, letargo, retraso y crisis.

"Buena noche. Nuestro país (México ), en un sopor, abismo, letargo, retraso, en crisis, anquilosado ... y no es Fake News. Cuidado [email protected] que digan lo contrario y den espacio a las mentiras. NO VAMOS BIEN, no hay buen rumbo. PUNTO. FernandaF".

Sus mensajes dividieron opiniones entre los cibernautas, algunos se sumaron a estas ideas, mientras que otros cuestionaron su profesionalismo y de paso le recordaron su polémica detención en San Miguel de Allende en 2018, cuando se enfrentó con elementos de Tránsito luego de entrar a una calle que estaba cerrada.