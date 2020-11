Fotografía de una escolta de la reina de Tailandia causa indignación

La imagen fue publicada por el periodista escocés Andrew MacGregor Marshall. En la escena se observa a la reina Suthida en un acto oficial saludando a sus simpatizantes, mientras es resguardada por varios escoltas de la realeza. "Cuando tu trabajo requiere que pases la mayor parte del tiempo de rodillas", escribió MacGregor

En Tailandia es obligatorio que los trabajadores del palacio permanezcan siempre arrodillados ante el rey o la reina, a quienes se les considera una deidad, reporta la agencia Ruptly. La medida no ha pasado desapercibida y varios internautas consideran esto vergonzoso e inadecuado y descalifican que esta práctica siga vigente.

When your job requires you to spend most of the time on your knees... pic.twitter.com/tvhJH6NIIb