Google Celebra al Mariachi con 'doodle' interactivo

Con una animación que muestra a un grupo de mariachis conformado tanto por hombres como por mujeres, mientras entonan la popular canción de Cielito Lindo, es como Google celebró al género musical mexicano.

Cabe destacar que en 2011, la Unesco reconoció a El Mariachi, así como a la música de cuerdas, trompeta y canto, como parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.3.

@Google made this fantastic #doodle that celebrates "mariachis"! What a wonderful choice for the song, hope everyone loves it #Mariachi #MexicanDoodle #GoogleDoodle pic.twitter.com/6uIWifCOKp