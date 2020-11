Aparece un extraño monolito metálico en medio del desierto en Utah

Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Utah hallaron el objeto mientras ayudaban a oficiales de la División de Recursos de Vida Silvestre en el conteo de borregos cimarrones en una zona remota de la región.

El descubrimiento se llevó a cabo desde el aire, cuando los trabajadores estatales que sobrevolaban el área notaron que había algo extraño en tierra. "Uno de los biólogos es quien lo vio y simplemente volamos directamente sobre él […] Él estaba como, '¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!' Y yo estaba como: '¿qué?' Entonces, él dijo: 'Hay una cosa allá atrás, ¡tenemos que ir a verla!'", comentó el piloto Bret Hutchings a los medios locales.

Se calcula que el monolito mide entre 3 y 3.6 metros de altura, mientras que las autoridades se niegan a revelar su ubicación, pues se encuentra en un área remota y quieren evitar que las personas quieran ir a buscarlo por su cuenta y terminen perdidas.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ

Hutchings agregó que llegaron a pensar que la estructura era un artefacto de la NASA, pero al acercarse y ver que el objeto no tenía al parecer ningún propósito, consideran que pudo ser creado por algún artista. "Ha sido lo más extraño que me he encontrado en todos mis años de vuelo", añade el piloto.

Las autoridades le recuerdan a la ciudadanía que "es ilegal instalar estructuras u obras de arte sin autorización en terrenos públicos administrados por el gobierno federal, sin importar de qué planeta sea".

El artefacto a su vez ha desatado una ola de memes, en que internautas comparan principalmente con la película ‘2001: Odisea del espacio’, en la que aparece un monolito de origen extraterrestre.

anyone else onto something here? pic.twitter.com/WK4BmvlecJ

I think they left something behind? pic.twitter.com/q0Sbu5FKyY

2020 ending by going full Kubrick on us. Utah Wildlife Resources discovered a monolith in the desert. Time to blast György Ligeti's "Requiem for Soprano..." https://t.co/oMyjy3BPhU

"That’s been about the strangest thing that I’ve come across out there in all my years of flying." pic.twitter.com/u9uD2KUGvb