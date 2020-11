Pide AMLO indagar a fondo a Rubén Moreira

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por ir a fondo en la investigación de presuntos gastos ilegales por 400 millones de pesos durante la gestión de Rubén Moreira en Coahuila.

"Los responsables de actos de corrupción no sólo deben ser castigados, también se debe procurar que devuelvan lo robado", agregó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Se dio a conocer ayer que la Fiscalía Anticorrupción investiga gastos ilegales con recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) entregado a Coahuila y que el principal indiciado es su exsecretario estatal de Finanzas, Ismael Eugenio Ramos Flores, aunque otros dos directivos también están implicados.

Ayer, López Obrador descartó que su Gobierno fabrique delitos o que ordene perseguir a alguien.

"En este caso de Coahuila, que la Fiscalía investigue y se llegue a las últimas consecuencias", puntualizó.

También llamó a evitar la impunidad y la corrupción que imperaba en el pasado.

"Hay casos emblemáticos, que estaban en la cárcel, pero como tenían influencias, agarraderas, incluso con Ministros, lograban que les devolvieran todo, eso ya no debe seguir existiendo".

"(¿Y qué decían antes?) Que eran los funcionarios, que el presidente no se enteraba: 'El presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos y él no se da cuenta'. Esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales ...Pero era una hipocresía. Si el presidente no se entera, no está haciendo su trabajo. O manda, pero no gobierna", señaló.