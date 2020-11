Voz de Palco

Desde que salió, esa playera no me daba confianza… ¿papel picado? ¿En serio? Sí, la venden bien: “para mantener vivas nuestras tradiciones (aunque en el norte no se dé tanto)”, pero justo se les ocurre sacar una indumentaria nueva en alusión a la celebración del Día de Muertos en el año de las más de 100 mil muertes “excesivas” (por covid-19, aprox.)… Como sea, la playera se vende bien.

Así salió Santos a su cancha el sábado, “muerto”. Sin idea, sin coraje, sin corazón. ¿De qué valió pues tanto festejo y alharaca por haber conseguido el lugar 8 en la tabla al final del torneo regular? Y con eso de que se trataba de una eliminatoria a un solo encuentro, más duró la fiesta que el motivo. La buena noticia es que nadie en la tribuna tuvo que pagar para ver semejante espectáculo.

Hoy, los jugadores, le dejaron la chamba pesada al pobre hombre encargado de sus redes sociales, quien (o quienes) seguramente tienen que estar alimentando los sitios oficiales del equipo y ya no hayan ni qué poner, porque en todos los estados que ponen, “los tunden”. Que si “nos vemos en 2021”, no faltan las voces que exigen que desde ya, la planeación del siguiente torneo. Que si suben una foto del estadio con el emoticón de una casita, ¡uff!: “Ahora sí ni cómo ayudarlos, Club Santos te pones de pechito”, dice Jam Mar, un fan destacado, “la afición está muy sentida, molesta, descepcionada, enojada, frustrada y demás calificativos, hace falta qué la directiva hablé y se disculpe por el mal torneo qué se realizó, con todos los imponderables, tuvieron tiempo para corregir los problemas de la defensa, pero no hay peor ciego qué el qué no quiere ver, cualquiera se equivoca pero es de sabios rectificar, la necedad solo nos llevó al fracaso, analizen y corrijan, no se justifiquen, acaso necesitan qué los aficionados les hagan la chamba?, Busquen soluciones no justificaciones, afronten la situación sólo así el equipo volverá a ser competitivo (sic).”.

Aún así, hay personas que han vivido el día a día del equipo muy de cerca y hoy no pueden evitar defenderlo. Beto Ruiz, por ejemplo, uno de los periodistas más serios, longevos y que goza de aceptación y credibilidad, asegura que “el sistema de competencia jugó en contra de Santos al no haber calificado por ser octavo en la tabla. En el formato anterior se hubiera alcanzado la ronda de cuartos de final lo que es lo mínimo que se le exige al @ClubSantos en cada torneo”, aunque en el mismo tuit no le rehúye a utilizar la palabra incómoda: “No calificar es fracaso.”.

Luego del partido del sábado pasado en el TSM, quedó de manifiesto que la goleada ante Mazatlán en la jornada 17 no fue más que un espejismo, parte del circo de la Liga MX, que hoy continúa “gloriosa” en su búsqueda por un nuevo campeón, luego de darle oportunidad a 12 equipos de buscar el ansiado título; ¡doce equipos de 18 (el 66.6%)! Lo dije al inicio, lo dije durante y lo digo ahora, qué ridiculez y cuánta mediocridad. Pero de eso no tienen la culpa equipos como Pachuca o Puebla, los grandes beneficiados hoy con la expansión de invitados a la “postemporada” del futbol mexicano. No son culpables, sino cómplices, como el resto de los clubes.

Al final, la cosa es buscar billetes, más billetes. Es válido. Aunque, los aficionados del Santos ya piden piedad, un torneo en el que se “sacrifique” un poco la parte económica a beneficio de la deportiva; difícil, ¿no? Alejandro Irarragorri no vino a la Comarca por su gran afición al futbol. Tampoco es su intención crear un centro de caridad. Vino a instalar un modelo de negocio exitoso, que a la fecha le ha redituado en resultados que lo ponen como uno de los líderes importantes en su ramo. Así esperemos demasiados cambios en la forma de operar al equipo. No olvidemos, además, que ya existe un hermanito nuevo en la familia al que también hay que cuidar.

En palabras de Manye Castil, otra destacada voz en la Comarca, “va a ser complicado volver algún día a ser candidatos al título si el plantel se debilita”. Eso, para la afición del Santos Laguna. La vida sigue sin futbol, ya lo vimos de marzo al inicio del nuevo torneo. La vida tiene que seguir, mientras haya algo que nos mueva.

Hoy, los Guerreros guardan su playera de papel picado que los acompañó durante la última parte del año y no queda más que esperar nuevas alternativas para el año que vendrá.

*Eduardo Sepúlveda//*@Foko_54