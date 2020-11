LAS PALABRAS FOLCLÓRICAS

El folclore es una voz derivada del inglés que se refiere al conjunto de creencias y costumbres de la gente del campo. Así que hoy le mostraré aquí algunas de las palabras que la gente del campo usa con frecuencia y que por eso las llamamos expresiones folclóricas.

Creo que la mayoría de ellas usted las va a reconocer y muy probablemente incluso las haya usado en repetidas ocasiones, aunque se le haga difícil definirlas. Pero no se preocupe, porque aquí le vamos a ayudar dándole una definición lo más simplificada posible.

Argüende: Chisme, murmuración, intriga. "Las vecinas son una bola de viejas argüenderas, por eso mejor no te juntes con ellas".

Borlote: Escándalo, griterío, desorden. "Por favor, dile a los niños que no estén haciendo tanto borlote, que no me dejan trabajar".

Chochear: Manifestar cosas sin razón por causa de la vejez. "No le hagas caso al abuelo, ya está chocheando".

Cotorrear: Platicar animadamente con amigos. "Todos los miércoles nos juntamos en el café y nos ponemos a cotorrear".

Desconchinflado: Artefacto viejo, descompuesto, destartalado. "Necesito una tele nueva. Esa que tengo ya está toda desconchinflada, ya no funciona".

Pipirín: Es la comida, en términos genéricos. "Tengo que trabajar muy duro para llevar el pipirín a mi casa".

Endilgar: Atribuir algo desagradable a alguien. "Mi esposa se va con sus amigas y me endilga el cuidado de los niños".

Enyerbar: Atrapar al novio o amante por medio de brujerías. "Dime qué me diste, prieta linda, creo que me tienes enyerbado".

Gorrón: Tipo cínico que nunca paga las cuentas o que se introduce a una fiesta para comer gratuitamente. "Ahora sí llegaron los gorrones, aunque nadie los invitó".

Granjear: Hacer méritos para ganarse la buena voluntad de alguien. "Si no quieres problemas, necesitas granjearte a tu suegra".

Le invito a buscar por su cuenta algunas otras palabras y expresiones folclóricas y a definir con precisión su significado.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Richard Tijerina: ¿Cuál es lo correcto, la cucaracha o el cucaracho?

LE RESPONDO: El Diccionario de la Academia dice que lo correcto es la "cucaracha", aunque se utiliza mucho también el masculino "cucaracho", así que no dudo que pronto se acepte también.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La esperanza es como el sol, que arroja todas las sombras detrás de nosotros.