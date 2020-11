Decesos por COVID en México alcanzan 101,926

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que la cifra de decesos por COVID-19 sumó hasta ayer 101 mil 926, mientras que los contagios confirmados ascienden a un millón 49 mil 358.

Otros indicadores actualizados durante la conferencia de prensa de anoche en Palacio Nacional son los casos sospechosos, pues ascienden a 192 mil 965 los que se contabilizaron sin muestra, 140 mil 465 son sospechosos sin posibilidad de resultado y 59 mil 258 aún tienen posibilidad de resultado. El funcionario precisó que el número de personas recuperadas totaliza 784 mil 693.

Sobre la mortalidad, Alomía puntualizó que las defunciones sospechosas sin muestra arrojan 10 mil 660 casos, mientras que los decesos sospechosos sin posibilidad de resultado suman 4 mil 433, y tan sólo 468 muertes podrían tener posibilidad de resultado.

Sobre los casos confirmados del pasado sábado a domingo, donde aparentemente se disparó el número con 9 mil 187 contagios, explicó que se debe a que la suma corresponde a casos que reportaron síntomas hace más de tres semanas y hasta un mes, y que se van diagnosticando a través de los diversos comités.

Indicó que estos casos se pueden demorar porque requieren de procesos de revisión de expedientes y casos, por lo que tienen un retraso, pero los casos se van integrando.

En su intervención Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, precisó cómo se construye el semáforo de riesgo, el cual orienta el nivel de riesgo poblacional que se realiza de forma semanal y se publica quincenalmente, donde los resultados se determinan de la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Señaló que los criterios e indicadores se pueden revisar y modificar de acuerdo con la actividad epidémica o necesidades identificadas.

Cortés Alcalá apuntó que los gobiernos locales son los responsables de la captura de información a través de la plataforma Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (Sisver) y la red Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

En ella se toma en cuenta el número de reproducción efectiva, la tasa de incidencia de casos estimados activos por cada 100 mil habitantes, la tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes, tasa de casos hospitalizados por 100 mil habitantes y la ocupación hospitalaria, entre otros.

ALERTA EXTRAVÍO DE PRUEBAS

Hasta un 35 por ciento de las 140 mil 465 muestras de COVID-19 sin posibilidad de resultado nunca llegó a un laboratorio donde se procesara, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

En conferencia en Palacio Nacional, explicó que dicha categoría corresponde a las personas a las que sí se les tomó una muestra PCR, por lo que se registró en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero debido a fallas en el envío, ningún laboratorio pudo confirmar el resultado.

"La muestra nunca llegó, algo pasó en el envío. Se tomó y hay una fecha de toma de muestra, y está capturada en la plataforma, pero la red del laboratorios nunca la recibió, por lo tanto no hubo un procesamiento", señaló.

"Las jurisdicciones sanitarias de manera local deben analizar qué pasó. Si falló el envío, si la muestra se perdió, si no fue bien etiquetada y cuando llegó no la pudieron identificar. Pero muchas veces tiene que ver con el tema del envío de la muestra".

Alomía precisó que en el caso de la Secretaría de Salud las muestras son recolectadas por las jurisdicciones sanitarias, quienes apoyan con sus unidades para dicha tarea, y, posteriormente, con su propio transporte las trasladan a un laboratorio estatal.

En el caso del IMSS, que maneja la mitad de las muestras de todo el País, agregó, tiene contratados servicios de paquetería y sólo tienen seis laboratorios regionales.

"No sólo las mandan dentro del estado, las tienen que mandar a sus laboratorios regionales. El IMSS no tiene 32 laboratorios estatales, tiene laboratorios regionales que están ubicados en diferentes partes de la República.

"Por lo que dependiendo de qué tan lejos se tomó la muestras son algunos días que la muestra viaja desde que se recolecta en la unidad y se concentra en una unidad central y de ahí se envía al laboratorio", aseveró.

El funcionario indicó que hay otro 30 por ciento de muestras que sí llegan a laboratorio, pero se rechaza por las condiciones en las que llegan.

"(La muestra) llegó al laboratorio, pero en condiciones no adecuadas y por lo tanto el laboratorio procede a rechazarla porque no es viable su procesamiento, o durante su procesamiento se encuentran ciertas características que no permiten llevar a cabo este diagnóstico", anotó.

El epidemiólogo detalló que esto sucede cuando las muestras llegan derramadas o cuando fueron tomadas a personas con dos semanas de haber iniciado síntomas.

"Son más o menos unas siete causales de rechazo, porque con las características que llega ya no es viable obtener un resultado de calidad", mencionó.