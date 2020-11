Incumplen en Coahuila con informe de seguro de los 'profes'

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila indicó que no pueden realizar un análisis financiero del Seguro de los Trabajadores de la Educación debido a que incumplieron con la presentación de sus cuentas en este 2020.

En el análisis financiero del segundo trimestre del año, los coahuilenses no podrán saber la situación financiera de esta área y tampoco podrá realizar el comparativo respecto del 2019.

"El Seguro de los Trabajadores de la Educación no presentó el informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre de 2019, por lo tanto no se puede realizar el comparativo 2019-2020", informó la ASE.

Este Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera analiza los ingresos de los entes públicos, de dónde vienen y lo compara con el mismo periodo pero del año 2019.

Además se desglosan los gastos, por rubros, como gastos generales, obra pública, sostenibilidad de bienes y otros rubros.

Cada uno cuenta con una infografía que contiene un comparativo del periodo enero a junio de los ejercicios 2019 y 2020.

El documento también realiza una interpretación de los resultados.

Este ejercicio es esencial para la transparencia y rendición de cuentas, pues los interesados pueden tener acceso a él a través de la plataforma de la Auditoría del Estado, a cargo de Armando Plata Sandoval.

Se desconoce la causa por la que no se presentó este avance trimestral; sin embargo, esta falta puede desencadenar problemas como amonestaciones administrativas. Estas deberán ser promovidas por la Auditoría Superior del Estado.

MÁS AUDITORÍAS

La ASE tiene la obligación de auditar a 145 entes de gobierno; sin embargo, en este segundo trimestre del año diez dependencias no entregaron este informe.

Además del Seguro de los Trabajadores de la Educación, también el Centro de Convenciones Torreón no presentó informe debido a que no recibió asignación presupuestal durante el ejercicio 2019, por lo tanto no se puede realizar el comparativo 2019-2020.

En el caso del Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la región Laguna de Coahuila, se publicó con fecha 22 de mayo de 2018 en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo por el que se autoriza la liquidación y extinción del denominado fideicomiso.