Acusa Jaime Maussan 'fuertes intereses' a cancelación foro con senadores sobre COVID

El periodista Jaime Maussan, quien es mejor conocido por su atención al fenómeno OVNI, acusó la existencia de "fuertes intereses", tras la cancelación del foro virtual con senadores en el que se discutiría el uso de "Hydrotene" como posible tratamiento para COVID-19.

A través de Twitter, Maussan indicó que dichos intereses impiden que productos como el que patrocina impiden que sean investigados, y se puedan realizar protocolos científicos que demuestren su efectividad contra el COVID-19.

Agregó que con la cancelación de la conferencia, a la que estaba invitado, "se pierde una extraordinaria oportunidad para que el Pueblo de México conozca la verdad".

Además precisó que al calificar el "Caroteno Rojo Hidrosolube" como "producto milagro", se perdió la oportunidad de demostrarlo.

Una hora antes de la celebración del foro, la senadora Lucía Trasviña difundió una carta en su cuenta de Twitter, en la que señaló que el foro virtual tenía el objetivo de promover "el diálogo, debate e intercambio de ideas constructivas y para dar apertura de voz a la ciudadanía".

"Sin embargo, ante la desinformación, mal manejo de la prensa, me veo en la necesidad de cancelar el foro, no sólo para detener diversas polémicas con respecto al tema, derivado por falta de información, sino también para que la opinión pública no desvíe del tema central de salud".

La senadora también reconoció que hay que esperar a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) "dicte un resolutivo".

Lo que no mencionó la legisladora es que a pesar de que el medicamento se promueve en redes sociales, el pasado 28 de octubre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell le respondió al desarrollador del medicamento, una solución inyectable, que existen procedimientos formales para evaluar la efectividad de los mismos.

