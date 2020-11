Hombre cachetea a mujeres que fueron soprendidas robando

En el Centro de Medellín, Colombia, dos mujeres fueron sorprendidas robando de un mercado, por lo que fueron exhibidas en redes sociales.

"Tan bonitas y tan rateras", son algunas de las cosas que las decenas de personas que las sorprendieron gritan al rodearlas mientras son detenidas por las autoridades.

Si usted señor o señora es de los que les gusta no trabajar y ROBARSE el trabajo de los demás aquí en “Medellín“ les ponen el tartequieto mejor absténgase de hacerlo porque corre el riesgo de ganarse una cachetada y quedar pantallado en redes sociales A TRABAJAR se dijo. pic.twitter.com/RliISdfSBo — BRISA DE MAR (@brisa7766433br1) November 22, 2020

Todo parecía 'ir bien' cuando un hombre se acerca a ambas y les da una dura cachetada a cada una, por lo que otro individuo se acerca y lo aleja.

"Así no, así no", le dice el hombre que lo detuvo para no continuar agrediéndolas.

La manera de reaccionar del hombre generó opiniones divididas en Twitter; algunos apoyaron su 'método' y otros lo criticaron y atacaron por poner sus manos sobre una mujer.

"Ese par de mujeres no tenían que haber sido golpeadas por asuntos de ideología o cualquier otro motivo. Es acto de cobardía inaceptable, un mal ejemplo, propio de maleantes. La agresión física a mujeres es punible con cárcel. No vale pedir perdón. ¿El agresor será así en su casa?", escribió un internauta en la interacción con el tuit.