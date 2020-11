Profesor llama 'generación de cristal' a sus alumnos y buscan 'denunciarlo'

Un profesor del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), en Guerrero, ha desatado polémica en redes sociales después de que llamó 'generación de cristal' a sus alumnos durante una clase en línea.

Identificado como Miguel Ángel Cabello, impartía su clase de cálculo diferencial a los alumnos del grupo IE4 de la institución, cuando salió a relucir la petición de uno de estos sobre 'cambiar su método de enseñanza', lo que derivó a que el maestro se refiriera a ellos como 'generación de cristal'.

"No todas las escuelas tienen la misma rúbrica de enseñanza (…) pero entonces no me diga '¿y por qué no enseñó bien? (...) Si dice ser maestro, que enseñe", exclamó el alumno al entrar en discusión con el profesor.

"Échenle ganas nada más en lo que les pido, hay que meterle. Cuando aleguen, aleguen con argumentos. 'Ay no cómo, a la generación de cristal que de todo se ofende ¿Cómo le van a hablar mal al niño?", expresó el profesor después de que el joven debatiera sobre su método de enseñanza

En redes sociales, las palabras del docente han dividido opiniones entre el público, pues mientras unos argumentan que el profesor no debió llamarlos de dicha manera, otros señalan que no tuvo nada de malo, ya que 'en ningún momento les falto al respeto' a los jóvenes.

Presuntamente los estudiantes del grupo IE4 ya se han quejado sobre las actitudes del profesor ante las autoridades del ITA.