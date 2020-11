Celebra AMLO aprobación de reformas para la Unidad de Inteligencia Financiera

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se hayan aprobado reformas para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puesto que consideró que se está haciendo "un buen trabajo" en el congelamiento de cuentas en la lucha contra la corrupción, en las cuales, detalló, suman más de 7 mil millones de pesos en este año.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal respaldó el trabajo que ha hecho Santiago Nieto al frente de la UIF y aseguró que le tiene confianza.

"Es una iniciativa que se envió para fortalecer a esta Unidad de Inteligencia Financiera, que está haciendo muy buen trabajo a cargo de Santiago Nieto. Entonces, van los legisladores a revisar lo que se está proponiendo.

"Pero yo respaldo a Santiago Nieto y le tengo confianza. Se ha avanzado mucho porque se han congelado cuentas como nunca, eso es un indicador de cómo se le sigue la pista al dinero y cómo se está combatiendo a la delincuencia y a la corrupción. Antes esto no sucedía, y si requiere de un mejor marco legal, pues yo no lo vería mal, no lo veo mal. Desde luego, los legisladores lo tienen que atender, lo tienen que resolver".

En Palacio Nacional, el mandatario destacó que la UIF aumente la cantidad de cuentas congeladas en los últimos tres años, puesto que detalló que la institución congeló en 2018 un monto de 69 millones de pesos, el año pasado subió a 4 mil 750 millones y en octubre pasado se contabilizan 7 mil 935 millones de pesos en este año.

"En el (20) 18, miren, 69 millones; ya en el (20)19 es 4 mil 750, y ahora, 7 mil 935 millones. Entonces, sí está haciendo su trabajo", dijo.