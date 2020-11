No teníamos indicios de presuntos nexos de Cienfuegos con el narco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tenía ninguna información o indicio de presuntos nexos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), con el narcotráfico, y señaló que cuando se le informó que se había detenido al general en aquel país pidió revisar el marco de la cooperación binacional pues, manifestó, el presidente de México no es "un florero o un adorno".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reiteró que no hubo ninguna amenaza de retirar de México a los elementos de la DEA y que no hay ningún acuerdo "en lo oscurito" para que el exsecretario de la Defensa Nacional regresara al país para que sea investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

"En este caso no teníamos información, ni siquiera indicio y este es otro principio: no mentir, no robar y no traición al pueblo. Por eso cuando me informan oficialmente, me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación. ¿Cómo? Si aquí estoy todos los días, recorro el país, estoy pendiente, entonces por eso pedí que se revisara el marco en que se da la cooperación con las agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran investigaciones, elementos de prueba, y tengo que agradecerle al gobierno de Estados Unidos, porque nos atendieron.

"No es como dicen algunos que amenazamos, no, ha habido buena relación de cooperación, de confianza (…) Enviaron la información, se envió esa información a la Fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento. Esto es todo, porque el presidente de México no es un florero, no estamos de aquí de adorno, y no hay ningún acuerdo en lo oscurito".

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que es falsa la información que difundió la agencia Reuters de que el gobierno mexicano se comprometió a arrestar a un capo a cambio del regreso del general Salvador Cienfuegos

"No es que se haya amenazado, ni mucho menos lo que está diciendo una agencia de esas famosas, que se llama Reuters, ¿es famosa, ¿verdad? Pues se equivocaron porque insinuaron para que no vayan a decir que no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. ¿Quién sabe que estaban pensando o quien les filtró esa información?

"Porque esa era otra práctica muy arraigada y perversa de que se filtraba información para generar desconciertos, para quitarles fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner en entredicho al gobierno de México y al país", dijo.