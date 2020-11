Mujer se hace viral al repasar sus ‘objetivos para 2020 que no cumplió’

Robyn Schall es una cómica estadounidense que se ha vuelto viral gracias a un video en el que se graba repasando los objetivos para 2020 que escribió a finales del año pasado y que no cumplió.

En el clip, inicialmente compartido en la red TikTok, Schall aparece riendo mientras anuncia uno por uno lo que pensaba hacer este 2020 y no pudo lograr por la pandemia.

"Disculpen mi apariencia, estoy tocando fondo. Encontré mi lista de objetivos que hice en diciembre [de 2019]. Díganme que no es divertido: ganar más dinero; no tengo trabajo desde marzo. Viajar más. Perder peso. Ser más social. Escribí 'llorar menos', lloré todos los días durante esta pandemia", dice ella en el video. "No es gracioso, pero escribí 'pasar más tiempo con la abuela' y se murió", comenta Schall hacia el final del clip; contagiando también a los internautas el humor con que se lo toma.