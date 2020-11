Hombre con dolor abdominal tenía gusanos en el estómago

Un hombre en Nueva Delhi, India, que previamente había estado sano, fue tratado de urgencia luego de quejarse de un fuerte dolor abdominal, diarrea y vómitos.

Los doctores encontraron que tenía niveles altos de glóbulos blancos, lo que podía indicar una infección, pero también tenía niveles elevados de hemoglobina, una proteína en la sangre que transporta oxígeno, que puede indicar afecciones que van desde deshidratación hasta cáncer, recoge el sitio Gizmodo.

Una ecografía finalmente reveló que había en su abdomen “una estructura tubular... que se movía con un movimiento de zigzag dentro de su estómago”.

La historia fue publicada en The New England Journal of Medicine, donde los médicos explican que buscaron a través de las heces del paciente restos de parásitos y encontrando que contenían huevos del gusano Ascaris lumbricoides.

Este tipo de parásito intestinal es de los más comunes en India; según expertos, la infección suele ocurrir cuando se ingiere huevos del parásito a través de frutas o verduras que se han cultivado en suelo contaminado y no fueron bien lavadas antes de comerse.

Este paciente fue tratado con medicamento antiparasitario llamado albendazol y fue dado de alta al día siguiente de que fue ingresado al hospital.