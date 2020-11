'Por favor adóptame'; con una nota abandonan a perrito en la CDMX

A través de redes sociales ha trascendido el caso de un perrito que fue abandonado en la Ciudad de México, junto a una nota en la que piden que alguien adopte al can.

Las fotografías difundidas en redes muestran al animal sobre una banca atado con una correa y a su lado una nota con una piedra encima.

URGE RESGUARDO nos reportan perrito abandonado al sur de la ciudad. POR FAVOR, no podemos con otro caso enviamos ubicación en privado. pic.twitter.com/0OZu8zi0Wf — Difusión de mascotas (@mascotasdifunde) November 22, 2020

"Hola, por favor adóptame, Max. Por favor te pido que adoptes a este perrito y lo cuides muy bien. El dejarlo aquí me duele mucho, pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones. Así que si lees esto y te tientas el corazón por favor adóptalo y cuida muy bien de él. Si no, por favor deja la nota en su lugar para que otros la lean y lo adopten. Gracias", se lee en el papel que acompaña al can.

Gracias a la difusión del caso en redes sociales, la asociación Mascotas Coyoacán acudió al rescate del can, el cual ya fue resguardado y se encuentra disponible para ser adoptado.

RESCATADO No va a poder entregarse de inmediato porque está muy asustado y agrede. Buscamos un HT (no resguardo por una noche) que tenga la paciencia de acercarse poco a poco. Es un cachorro que necesita amor y que pronto va a buscar un hogar. Los mantendremos actualizados. pic.twitter.com/GeOAXlzlWv — Difusión de mascotas (@mascotasdifunde) November 23, 2020