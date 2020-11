Para Empezar

Soy un admirador de los proyectos modernos en el futbol. Proyectos autosuficientes, sin dineros públicos ni de dudosa procedencia detrás. Proyectos que aunque los encabecen empresas y empresarios sólidos, viven de lo que generan y buscan producirse sus propios jugadores los cuales después de servir un tiempo en la institución, son vendidos para tener capital que es la gasolina para que todo en la organización siga funcionando.

Santos Laguna tiene un proyecto así desde hace años. Es un club autosuficiente, compra poco, vende mucho y cada vez sus granjas generan más, un modelo de negocios que poco a poco es replicado por más equipos en nuestro país y el tipo de modelo que da larga vida y seriedad a una liga. Lo vemos en el mundo, las ligas de millonarios han cambiado, quedan muy pocos casos de equipos que a billetazos arreglan todo, simplemente porque ya incluso está regulado no gastar más de lo que ganas, el famoso FairPlay financiero. Equipos con finanzas desordenadas simplemente tienden a desaparecer o a entrar en profundas crisis, veamos nada más lo que se le viene al Barcelona, uno de los clubes que más genera en el mundo no tiene para pagarle a sus empleados, se desordenó pagando altísimos salarios a prácticamente todo su plantel profesional y jugó tan al límite que la pandemia vino a matarlos.

El Santos en México juega con ese esquema moderno tanto en la cancha como en la oficina. En México el FairPlay financiero

aún se ve lejano por lo que siguen existiendo planteles hechos a billetazos, el mejor ejemplo son Tigres y Monterrey, equipos con grandes empresas detrás que no bajan el ritmo ni con la pandemia, son aparte de equipos deportivos, factores sociales, el pasatiempo favorito del regio, empresas apéndices usadas por sus dueños para mil cosas más, es decir, si un año Rayados o Tigres salen en números rojos, no hay problema, los problemas que resuelven son muchos menos que los que provocan.

Ante eso el proyecto de Orlegi con Santos da ventajas. La brecha entre planteles con otros equipos es cada vez más amplia. La situación actual no da para ser muy optimista en cuanto a que pudieran venir refuerzos de cierto nombre al equipo de Almada, por simple lógica, Santos que es un proyecto autosuficiente, está siendo muy golpeado por la falta de público en las tribunas y mil situaciones más.

Ojalá no tengan que deshacerse de figuras y apostar por jóvenes porque con el nivel actual del plantel santista “ahí topó ya”, va a ser complicado volver algún día a ser candidatos al título si el plantel se debilita. Con el regreso del Huevo Lozano, que resulte por fin Ayrton Preciado y no se vaya Furch, la situación no se ve mal pero...

*Manye Castil//*@manyecastil