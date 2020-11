El strip tease de la prensa

Como decíamos, qué bueno que tenemos las Mañaneras, porque si no, los medios privados de comunicación le habrían ya puesto un bozal a AMLO, como lo hizo la prensa gringa "particular" con Trump, que puede caer gordísimo, pero es aún presidente de su nación en el momento. En cambio, el canal 14 y otros que transmiten al mundo un "informe presidencial diario" en México -no cada año como antes- son del gobierno popular y no de medios privados que se erigen en jueces públicos y trabajan para intereses neoliberales, en lugar de informar a todo el pueblo estadounidense como lo hace, por ejemplo, la BBC en Inglaterra, que pertenece a los suscriptores, es decir, al pueblo, no a unos cuantos ricotes.

Hablando de medios, el franquista El País, un periódico de la España actual en retroceso, dice que "México está roto"; por lo visto retorna a las peores épocas, con este Borbón que no da golpe y que será probablemente el último de la serie de "monarcas", inventada por Francisco Franco, cuatacho de los nazis y de Mussolini.

En la Mañanera, AMLO menciona demasiado a los diarios Reforma y Universal a los que llama "pasquines". El Deforma ha sido desde que apareció el pasquín de Salinas. ¿Qué no se da cuenta la gente? En aquel momento, el 20 de noviembre de 1993, invitaron a todos los periodistas de cierto nivel (muchos actuales chayoteros). A mí no y comprendí de qué se trataba, pues ya me había despedido Raúl Salinas de Gortari del periódico Excélsior, que le fue robado a la Cooperativa por los Vázquez Raña. Del Universal (actual) no puedo hablar porque hace mucho que ya no lo veo, aunque a ese me invitó Ealy Ortiz, al cual tuve que decirle que NO porque se estaba muriendo de cáncer el gran fundador de El Financiero (nada que ver con el actual), en el que pulula gente como el sobrino de Pinochet, ese infecto tipo llamado Hiriart. No quise abandonar ese gran periódico en su inicio, al que me invitó Rogelio Cárdenas Sarmiento a través de Pedro Sol La Lande. Y qué curioso, hace un par de años en que estuve en Washington en un museo de Los Medios los únicos periódicos mexicanos destacados ahí eran estos dos. El Deforma y El Universal. Desde luego se sabe que fue un diario instaurado por Manuel Camacho Solís, para el Gobierno de su amigo Salinas. Hoy lo tiene el tal Junco, cuya hija Rosa Laura Junco -¿también tendrá iniciales marcadas con hierro quién sabe dónde?-, pues con Emiliano Salinas Occelli, hijo de Salinas, pertenecía a la repugnante secta sexual de Keith Ranieri, recién condenado ¡a 120 años de prisión! en USA.

Tuve una prueba más de que el Deforma es de Salinas, buscando artículos propios en internet para el último libro "Enrique Peña Nieto, presidente de México 2012-2018", de la colección "El Neoliberalismo en México", me encontré con que mis artículos referentes a las "las propiedades presidenciales" estaban censurados, desaparecidos, aunque aparece mi nombre y el tema… pero luego una gran R roja ¡del Reforma!

Buscaba entre otros un artículo que se llamó "La Colina del Perro". Les cuento: nunca fue raro que los presidentes salieran del poder dueños de grandes propiedades y como a Aristegui con la Casa Blanca de Peña Nieto en esta ocasión, años atrás yo reseñé "La Colina del Perro" de José López Portillo, presidente (1976-1982). Un escándalo también… solo que no había internet entonces para seguir aprovechando el tema. Con López Portillo la gran propiedad se llamó la "Colina del Perro". Erigió varias casas de superlujo para todos sus familiares en una colina en las afueras de la Ciudad de México. Se utilizó el término canino porque había dicho el presidente que "defendería el peso como un perro". Y no ocurrió así, pues se nos vino abajo nuestra moneda. En fin… Yo escribía en el hoy desaparecido periódico Novedades y de repente mi artículo salió a plana entera en el periódico Excélsior. Relataba en su momento lo que me habían contado personas que trabajaron en la espectacular propiedad y lo escribí como me lo contaron. Se presentaron en mi casa los constructores para "acusar" a López Portillo. Me dio tristeza porque fui amiga del regente de la capital, Manuel Camacho Solís, regente de la Ciudad de México, el mismo que regaló al periódico "independiente" citado con un inmenso terreno y pagó todos los gastos del periódico, hasta el agua.

No cometamos el error del estúpido que habla tan mal de México en el periódico El País. España es precisamente un gran país, pero sus invasores jamás entendieron las fantásticas culturas locales que se habían dado en el continente americano antes de la llegada "blanca", casi solo para robar. De esos españoles y no de los indígenas, este país heredó por desgracia la tendencia al saqueo. Pero el periódico El País se ofende porque México le exige que pida perdón por su criminal colonialismo que dio clases al mundo entero. Nacida en México, no provengo de ninguna de las razas originales, pero soy profundamente mexicana y apoyo al actual presidente contra los "Iberdrolas", y sus lacayos mexicanos Fox y Calderón, vergonzosamente vendidos a los invasores para hacerse ricos.

[email protected]