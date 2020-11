'Coahuila no está listo para cambio de género en menores'

La Asociación de San Aelredo informó que el estado aún no se encuentra preparado para garantizar un proceso para el cambio de identidad en menores de edad, al señalar que apenas se ha sensibilizado sobre el tema en mayores de edad.

"No está preparado porque se ha hecho solo con mayores de edad, a lo mejor fue un error de la asociación, no pensar en las infancias, pero tocaría preparar a la sociedad en cuanto al tema", dijo.

Fue hace unos días que una iniciativa fue presentada en el Congreso Local por la diputada Claudia Isela Ramírez.

La iniciativa contempla que se reconozca el derecho de cambio de identidad para los infantes de manera administrativa en el Registro Civil de Coahuila.

Ante esto Noé Ruiz Malacar, integrante de la comunidad LGTBI y San Aelredo. A.C. informó que aunque esto llevaría a la entidad a ser el tercer estado con una ley para ello, aún no se encuentra sensibilizado al respecto.

"Yo siento que aún Coahuila no está preparado en ese sentido porque no se ha pensado en las infancias y es algo de lo que no está preparado el estado", indicó.

En ese sentido destacó que las implicaciones serían en los aspectos sociales, psicológicos y médicos.

Recordó que actualmente los adultos son señalados al momento de hacer válidos sus derechos.

Noé Ruiz indicó que de llevarse a cabo, serían los padres del menor, quienes deberán dar la autorización y acompañamiento del proceso, pues una vez completado, no habrá retroceso.

Añadió que por lo menos se necesitarán seis meses para hacer los estudios pertinentes y conocer todas las complicaciones que conlleve el proceso.

"Es necesario ver que implicaciones legales se pueden dar sobre todo en un estado tradicionalista, primero debemos documentar cuántos niños, niñas y adolescentes quisieran participar de esto", destacó.

EN CONTRA DE SOLO MATRIMONIOS HETEROSEXUALES

La Asociación e manifestó en contra de la propuesta presentada por Acción Nacional sobre el matrimonio heterosexual en el Congreso de Coahuila, la cual aseguró que de autorizarse, caería en discriminación y representaría un retroceso para la comunidad gay.

Fue hace unos días que el diputado local por el Partido Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, presentó una iniciativa en la que propuso definir el marco jurídico del matrimonio heterosexual, dejando a un fuera la uniones de personas del mismo sexo.

Aunque aseguró que la propuesta no solo afecta el derecho que tiene la comunidad homosexual de contraer matrimonio, sino que afecta los derechos de la comunidad gay.

"Es una iniciativa que no tiene fundamente y pese a que el diputado da un marco de referencia en Coahuila, no tiene razón de ser. No se pueden segregar grupos matrimoniales y la iniciativa es un tanto discriminativa al resto de la población", dijo.

DOS MIL MATRIMONIOS HOMOSEXUALES

Señaló que hasta el momento alrededor de 2 mil matrimonios homosexuales se han celebrado en Coahuila.

"A lo mejor es una cantidad pequeña, pero existe esta la forma jurídica y cada quien lo puede hacer en el momento que lo desee", dijo.

Indicó que por lo anterior San Aelredo, elaborara un escrito legal que se llevara al Congreso del Estado con el fin de que no pueda proceder para votación.

Resaltó que es lamentable que a poco tiempo de concluir la actual Legislatura Local, diputados de Acción Nacional, continúen con este tipo de iniciativas.

Señaló que estas iniciativas no solo afectan a la población gay, sino a integrantes del partido, los cuales se desconoce porque no han alzado la voz para manifestarse en contra de éstas.

"Nosotros pensamos que el fin de la iniciativa es congraciarse con la población heterosexual, pues el próximo año hay una elección muy importante", dijo.