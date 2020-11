Seguro vamos a estar en rojo: habitante de la CDMX

"Estamos aprovechando esta última semana que podemos salir, entre comillas, ya que seguramente el próximo fin de semana volveremos a aislarnos, así como van las cifras", comenta Cecilia Chavarría, quien pasea, junto con su familia, en las calles del Centro Histórico, cuando la capital está al límite del semáforo naranja, como advirtió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En la zona, Claudia Estrada sale para lo esencial, pero augura que pronto se va a regresar al semáforo rojo.

"La verdad es que se veía venir con esto de El Buen Fin que íbamos a regresar a rojo. Nos mantenemos en el naranja, pero incluso con lo que dijeron de las restricciones que habrá en distintos lugares, vamos a estar de nuevo en rojo, esperemos que no, pero lo veo difícil".

Las calles del primer cuadro de la Ciudad lucen abarrotadas. Muchas personas compran artículos necesarios; otros, productos navideños, a un día de que el Gobierno capitalino lanzó la alerta por el incremento de hospitalizados por COVID-19, y por ello desde mañana los negocios cierran más temprano.

Alrededor de las 11:00 horas, en avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero y hasta la plancha del Zócalo capitalino, un gran número de personas transita por dichas calles, la mayoría porta su cubrebocas; sin embargo, es imposible respetar la sana distancia.

"Creo que está bien salir a las calles, pero si es por necesidad, ya que si nada más vienen a pasear, pues no vale la pena. Mucha gente tenemos que salir para ganarnos el pan, pero si las otras personas que no tienen a qué salir y no siguen las medidas, pues ahí está el problema", considera Joaquín Godínez, comerciante y habitante de la alcaldía Venustiano Carranza, colindante con la Cuauhtémoc, quien acude a surtirse de mercancía para su negocio.

Algunos tienen la esperanza de que con las medidas restrictivas de la próxima semana no se regrese al semáforo rojo.