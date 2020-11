La corrupción es lo que más ha dañado a México: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sin dejar de enfrentar la crisis económica y la pandemia de COVID-19, su administración no dejará de caminar hacia la transformación de la vida pública del país.

Al conmemorar el 100 aniversario del asesinato del general Venustiano Carranza (el 21 de mayo de 1920), pero que no pudo asistir por la pandemia, el titular del Ejecutivo aseguró que en esencia la Cuarta Transformación significa limpiar de corrupción al país porque es lo que más ha dañado a México.

"Por eso la desigualdad monstruosa que existe de que una minoría lo tiene todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable, y eso se debe a que estaba secuestrado el gobierno, que debía estar al servicio del pueblo y estaba subordinado a intereses creados".

Acompañado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta (Morena), el secretario y la subsecretaria de Bienestar, Javier May y Ariadna Montiel, respectivamente; el presidente destacó el legado de Venustiano Carranza como un revolucionario que hizo valer la soberanía del país.

El mandatario dijo que la pandemia va a a pasar y regresará la normalidad, por lo que les pidió a los mexicanos quedarse con la siguiente idea.

"Yo tengo principios e ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por un cargo, luché por una transformación, y nunca jamás voy a traicionar al pueblo y no les voy a fallar".

Al término del evento el presidente López Obrador se tomó la foto oficial al pie de la estatua del ex presidente Carranza; y a petición de algunos ciudadanos, guardando sana distancia, se tomó algunas fotografías con sus simpatizantes.