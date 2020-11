'No veo las mañaneras de AMLO', cuenta José Ramón Fernández a Brozo

Víctor Trujillo "Brozo" tuvo como invitado en su programa en Latinus a José Ramón Fernández, periodista deportivo, quien aceptó que no ve las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En sus intervenciones con el comediante, "Joserra" aseguró que nunca ve las conferencias matutinas del mandatario, pues, dijo, participa en un programa de televisión que termina en torno a la media noche.

"No me levanto tan temprano porque me acuesto muy tarde porque hago 'Picante' de 11 a 12 de la noche. Termino exhausto", explicó.

Por esto, Brozo lo cuestionó sobre si le gusta cómo va el sexenio de López Obrador, ante lo que contestó que es un gobierno que no entiende, pero dijo: "está pasando, vamos a ver cómo llega".

Sin embargo, destacó que en éste, como los sexenios anteriores de los que ha sido testigo, a lo largo de casi 50 años que ha trabajado en televisión, es un sistema presidencialista.

"Siempre ha sido un sistema presidencialista", reafirmó.

Además, José Ramón, habló de la "competencia" que tuvo con Televisa en los años 90, donde pese a contar con un presupuesto inferior a su competencia, su formato y humor los convirtió en el canal que prefería la audiencia. "Los aplastamos", presumió.

En tanto, recordó cuando fue vetado del mundial de futbol de Italia 90, junto con la Selección Mexicana, por un trabajo periodístico conocido como los "Cachirules" que dio a conocer la televisora donde trabajaba.

Éste dio a conocer que en las divisiones menores del seleccionado nacional se falsificaron actas de nacimiento de cuatro jugadores de la Sub-20 y quienes habían participado en las clasificatorias a Italia 90 en dicha categoría.

Como castigo por la FIFA, el combinado mexicano vio anulada su participación en el torneo, pero José Ramón también, dijo, fue castigado.