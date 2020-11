De sociales...

Ayudemos a bajar la curva de infección del COVID-19.

Fernando Murra Marcos y Montserrat Farrus de Murra, se encuentran pasando unos días en San Diego, California, aprovechando de festejar una vuelta más al Astro Rey, de Montse, el pasado 18, y lo celebró con las nuevas normativas, más tarde familiares y amigos le externaron parabienes… ¡Congratulaciones!

El Creador con su infinita misericordia, en días pasados llamó a su presencia, a la estimada dama Rosa Elia García Lesprón, con cariño “Chayela”, mis sinceras condolencias a sus hermanos, en particular a Jesús Manuel y Rocío, así como Antonio y Olga, Dulce María y Heriberto, Raúl y Juani, José Alfredo y Lilia, a sus sobrinos y demás familiares. Se guardará un grato recuerdo de ella por su trato amable, generosidad y cariño que disperso a todos los que la rodeaban. Que Dios Padre les de fortaleza por su partida, para ella oración y descanse en paz.

Llevaron a recibir las aguas del Jordán, a la pequeña Daniela, sus padres Franco de la Fuente Webb y Mariana Álvarez Valdés De la Fuente, así como sus padrinos, que a la vez son sus tíos, Pamela De la Fuente Webb, Luly Álvarez Valdés de Jaidar y Carlos Jaidar. Daniela estuvo acompañada en esta íntima y emotiva ceremonia, por sus abuelas Pecky Webb de Estens y Lula Valdés de Álvarez, al término, hubo un brindis y comida en honor de la nueva cristiana.

Le cortó una hoja más al calendario, el pasado sábado, la estimada y siempre amable Guadalupe Wolff, que alterna su residencia entre Cuernavaca y San Antonio, Tx., las dos ciudades, a cual más de siempre verdes… esta es la pequeña diferencia de nuestra querida Laguna. Desde muy temprano recibió muestras de cariño por diferentes medios de comunicación. ¡Felicidades!

Externo mi sincera condolencia a la familia Lozano Cantú por la irreparable pérdida del estimado caballero Don Esteban Lozano Treviño, en especial a su hijo, Omar Lozano Cantú y demás familiares. Que Dios Padre en su misericordia, les de consuelo y los conforte por su ausencia. Para él se elevaran oraciones por su eterno descanso.

Mentes con Alas, Comunidad de Vida para Adultos con parálisis cerebral, en colaboración con la chef MaryLu Gidi, proveedora gastronómica y Mr. Sabor, están ofreciendo panqué navideño, manzana canela, apoyemos este producto con causa. Preventa del 19 al 30 de noviembre y se entrega del 1 al 4 de diciembre. Edición limitada a 100 panqués, pedidos al 871-782-29-38.

Desde la Región más Transparente, mi compañero y amigo Pepe Villavicencio Meraz, me compartió la siguiente nota: Con motivo del Jubileo de la generación 65- 70 de lo que fuera la antigua Escuela de Comercio y Administración de la Universidad de Coahuila, hoy elegantemente Facultad, el 31 de octubre, se celebró este acontecimiento por haber culminado su licenciatura en Administración de Empresas. En esta ocasión, por la situación que todos padecemos COVID-19, no se dio la tradicional reunión en esta ciudad, ni la eucaristía acostumbrada, ni la armoniosa comida, esta vez, se convocó a una reunión por ZOOM. A continuación los nombres de estos egresados: Manuel Álvarez Tostado, Luz María Armendáriz García, José Filiberto Ávalos González, (f), Marín Bacopulos Téllez, José Reyes Campos Ordaz, Raymundo Chávez Elizalde (f), Juan Manuel Enríquez Vázquez, Víctor Manuel González Fernández (f), Francisco Javier González Zubiria (f), Enrique Raúl Macías González, Luis Manuel Morales Sánchez, Herlinda Murra Murra (f), René Portillo Borunda (f), Álvaro Ian Rodríguez Hanzik (f), Sergio Ruiz Zúñiga, Fidel Saracho Pesqueira (f), Francisco Javier Valdez Ferriño, José Antonio Villavicencio Meraz, Juan Antonio Casillas Garza (f), Miguel Ángel Delgado Guerra (f), María Teresa García Álvarez, Rodrigo Guevara Marrufo y Jesús Jaik Villarreal. Para la próxima continuare con los nombres de los que formaron parte de este grupo, pero no culminaron en las mismas fechas.

Aun está a tiempo de inscribirse a los Ejercicios Espirituales de Casa Iñigo que se llevaran a cabo del 6 de enero al 3 de febrero 2021, dirigidos por el Padre Enrique Ponce de León, SJ. Más información al teléfono 871- 712-87-12 o en [email protected]

Atención para todos los que tienen la inquietud de escribir, la Academia de la Lengua y Literatura de la Escuela Normal Superior de La Laguna y el Periódico Normalista La Biznaga, convoca para el lunes 23, a un diplomado con las materias de elementos básicos de redacción I y crónica. Interesados pueden comunicarse al teléfono 871- 381-03-78... No se quede con esa inquietud, inscríbase.

Si usted anda en la Ciudad de los Palacios (CDMX), no deje de visitar la Galería Hispánica contemporánea y disfrutar de la Exposición Colectiva de Mel Bochner, Marín Chirino, Guillermo Fornes, Víctor López-Rúa, Gabriel Macotela, Xavier Mascaró, Agustín Redondela, Luis Moro, Manolo Valdés y José G Veites, la cual se inauguró el jueves 19 y permanecerá hasta febrero del 2021. Visítela con previa cita al teléfono 55-52-11-40-87.

Desde la comodidad de tu hogar, la Camerata de Coahuila, para festejar el 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán en Bonn, Beethoven, el día de ayer presentó su sexto concierto de temporada OtoñoInvierno en el Museo de los Metales con el programa Octeto en Mi Bemol Mayor, Op.103 de Beethoven. Como siempre excelente interpretación, felicitación a todos los componentes y en particular a su director, mi querido amigo Ramón Shade.

A continuación un dato interesante: con motivo de que el próximo jueves 26, se celebrará el famoso Día de

Acción de Gracias, con nuestros vecinos del norte… Este año se consumirán en los hogares de Estados Unidos poco más de 46 millones de pavos, lo que supera por más del doble los que serán horneados y digeridos en la próxima Navidad. Como la mayoría de los lectores están enterados, el llamado Thanksgiving Day, se originó en 1621 cuando un grupo de colonos de Plymouth, en el estado actual de Massachussets, se sentó a compartir los alimentos con los indios Wampanoag para celebrar la exitosa cosecha de otoño. Durante varias décadas se hizo costumbre en las familias celebraren distintas fechas Día de Acción de Gracias, hasta que en 1863, el Presidente Abraham Lincoln, proclamo este evento como una Festividad Nacional y se acordó que sería el cuarto jueves del mes de noviembre.

Los Círculos de Lectura a Distancia, vía Facebook Live, correrán por cuenta e invitación del Museo Arocena, a partir del martes 24 en punto de las 17:00 hrs., en esta ocasión el tema: Autoficción y retrato Fotográfico con motivo de la exposición temporal Se buscan. Retratos inéditos de Manuel Álvarez Bravo, en la mesa de diálogo Aurelia Álvarez Urbajtel, directora del Archivo Manuel Álvarez Bravo y curadora de la muestra. No se lo pierda, Facebook: Círculo de Lectores. Biblioteca Arocena.

Agradezco sus comentarios a [email protected]

Sabía usted que…?

Continuando con el General Guadalupe Victoria. El General Victoria regresó al Senado y en 1835 fue elegido presidente del Senado. Desde ese momento emprendió una lucha vigorosa contra la propuesta que buscaba cambiar la República federal a una República central.

Unos días antes de volver al Senado, desde Puebla, manifestó su posición: “Veintitrés años he peleado por vuestra misma causa: y si nuevos peligros me llamaren a vuestra defensa, sabed que mi irrevocable voto es: “Federación o muerte”. En noviembre de 1836 fue nombrado comandante militar de Veracruz, pero renunció en diciembre de ese año para mostrar su desacuerdo con la proclamación de la República Central. En 1838, su intervención diplomática fue crucial para evitar una guerra contra los

franceses en el incidente conocido como la Guerra de los Pasteles. El 9 de marzo de 1839, tuvo éxito con la firma de un tratado de paz con Francia. Esa fue su última actividad pública.

Hasta la próxima y recuerda… El arte de vivir, es renovar las hojas, sin perder las raíces