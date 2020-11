Las palabras tienen palabra

Cuando me llega alguna pregunta sobre el lenguaje —lo que agradezco mucho siempre— recuerdo con gran admiración al maestro Arrigo Coen, que en televisión y radio se ponía a contestar todas — ¡pero todas!— las preguntas que las personas del público le hacían acerca del buen uso del idioma.

Así como lo hacía el maestro Coen, yo intento darle respuesta a esas preguntas lo mejor que puedo. Investigo en los medios que tengo disponibles si algo no lo sé y si sí lo sé, pues lo comparto. Hay preguntas que se repiten con frecuencia: ¿Cómo se dice grapadora o engrapadora? ¿El calor o la calor? ¿La presidente o la presidenta? ¿Venimos o vinimos? y muchas más por el estilo. La grapadora o engrapadora se puede decir de las dos maneras. El calor es un sustantivo masculino.

En cuanto a la presidenta hay que tomar considerar que la palabra presidente es participio activo del verbo presidir. Por eso, refiriéndolo académicamente, lo correcto es la presidente, como se dice la cantante y no la cantanta y la asistente y no la asistenta, aunque ésta última ya se ha aceptado como correcta. Así, por ser costumbre muy arraigada, se acepta que digamos también la presidenta.

¿A quién me refiero cuando digo que se acepta? Pues a la Academia Española de la Lengua que es nuestra referencia. Lo que decreta la Academia es resultado de estudios y acuerdos entre los miembros de las veintidós academias de la lengua española que hay en el mundo, tomando en consideración que la costumbre es una fuente muy importante del idioma.

Aclaro que hay cientos, miles de palabras que no están en el Diccionario y que esto no significa que no existan. Gran cantidad de modismos, vocablos derivados, compuestos, nombres propios, diminutivos, aumentativos, palabras aborígenes y algunas locuciones verbales, no están en el Diccionario y por supuesto que existen y se usan con toda normalidad.

También hay que considerar que las costumbres son diferentes en los países de habla hispana. Hay vocablos que por costumbre se utilizan en España pero en México, o en Puerto Rico o en Argentina o en algún otro país latinoamericano se consideran incorrectos y aún, en muchos casos, son groserías y resulta de mal gusto utilizarlas en sociedad.

Antes de irme: sobre la duda de venimos o vinimos, hay que tomar en cuenta que ambos vocablos son correctos, pero en diferente tiempo. “Venimos” es presente y “vinimos” es pasado. “Aquí venimos todos a verte pero ayer vinimos a buscarte y no estabas”.

ME PREGUNTA:

José Galván ¿Cuál es el gentilicio de los nacidos en Guadalajara?

LE RESPONDO:

Los gentilicios son adjetivos de procedencia. Se supone que el gentilicio de los procedentes de Guadalajara es guadalajarenses, pero se acepta “tapatíos” ya como lo mismo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

La primera ley natural debería ser esta: perdonarnos mutuamente nuestras tonterías.