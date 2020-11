Conforme avanzan los tiempos del proceso electoral del 2021, y una vez que el milagrosamente "resucitado" Partido Revolucionario Institucional en Coahuila trazó su calendario para las diferentes fases, aumenta la temperatura en el caldero político, sobre todo por quienes suspiran por una diputación federal, y también por quienes se mueren por competir por las alcaldías de la provincia que también se renovarán el próximo año. Nuestros subagentes, que le saben a la cosa política, nos reportan que el jefazo del tricolor en el estado (entiéndase el gobernador) se encuentra delineando meticulosamente la estrategia para afinar las candidaturas, tanto de los que buscarán una beca en San Lázaro como de los que podrían reelegirse o buscar una silla presidencial.

Por el momento, el tema de las posibles "alianzas" en Coahuila con lo que queda del agonizante Partido Acción Nacional y los tres miembros del PRD que existen en la entidad, con la intención de tupirle duro al partido de moda, Morena, trae a más de uno "con el Jesús en la boca". Y es que de llegar a consolidarse la alianza, que a decir de los subagentes, como el arroz, ya se coció, así quedarían: el Distrito 5 de Torreón, donde el PRI perfiló a José Antonio Gutiérrez Jardón, se le cedería nada más y nada menos que al panista y actual alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, como el Distrito 3 de la región de Monclova, donde se había mencionado a Cristina Amezcua, lo dejarían en manos del también panista, pero con mejores bonos, Alfredo Paredes.

En tanto que en el 1 seguiría firme Francisco Saracho Navarro, actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social (verificamos y la dependencia sí existe). Pero hay más: los subagentes que tuvieron acceso a la lista de deseos que el mandamás priista le enviará a Santa conocieron también a los bendecidos con el "dedo protector" para las alcaldías en la provincia. Por Torreón, Román Alberto Cepeda, en caso de haber reelección; por Saltillo, repetiría "el Chico Maravilla" Manolo Jiménez, y en caso de no haber reelección entraría al quite el actual secretario de Gobierno, "Chema" Fraustro, a quien le late fuertemente su corazoncito. En Monclova, la bendición sería para Ricardo López Campos, y para la fronteriza Acuña, Jorge Ramón. Hasta aquí va el reporte de los subagentes.

*****************

Luego de darse a conocer las escalofriantes cifras que ubican a México como el cuarto país en el mundo con más defunciones por contagios del terrible COVID-19, con hasta ahora 100 mil 104 y la alta letalidad del fastidioso virus, que además ya tiene a Durango y Coahuila como primero y segundo lugar nacional en ocupación hospitalaria, nuestros subagentes, temerosos, protegidos con caretas, cubrebocas, guantes y lentes, nos comentan que de seguro estas cifras implicarán el diseño de nuevas estrategias de contención por parte del "góber" rijoso Miguel Riquelme, quien ya sueña con su doctorado Honoris Causa en Epidemiología. Las medidas que han tomado los integrantes de los Subcomités Regionales de Salud formados en el estado y el trabajo de los grupos de inspección destinados a frenar las fiestas y reuniones sociales, privadas y públicas, que nomás no bajan, han sido medidas impopulares, pero necesarias, aunque la inconsciencia de muchos necios ciudadanos es lo que de seguro ocasionará que se hagan más severas las medidas de control en los próximos días, ya que de plano no entienden; el mismo caso de los que no utilizan el cubrebocas o no respetan la sana distancia y se molestan cada vez que alguien les dice.

*****************

Nuestros subagentes, que deambulan por los solitarios pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos reportan el alboroto que se registra con motivo de la preparación del segundo y último informe del alcalde Jorge Zermeño Infante, quien se dispone a rendirlo de manera virtual el próximo mes de diciembre, tiempo en que se espera el anuncio de que pedirá licencia para contender por una diputación federal en las elecciones del próximo año, de manera que se retiraría a finales de enero, aunque, según la ley, y para que no tenga más adelante impugnaciones, lo debería hacer este mismo año. A decir de los subagentes, el alcalde Zermeño está batallando porque no halla qué informar y por más que los subagentes buscan "con lupa" en los tres periodos como gobernante, no encuentran una obra icónica para presumir.

Y es que en los últimos tres años la Administración se ha dedicado a realizar puras "reparaciones", muy cuestionadas por la calidad de los materiales, en algunos espacios públicos, varios de los cuales algunas direcciones dejaron caer totalmente solo por ser de anteriores Gobiernos. Los trabajos de pintura, la renovación de algunos semáforos comprados a las empresas duranguenses de los amigos y el retiro de miles de toneladas de escombro sin control alguno en precios y cantidades no están como para informe. También, la aplicación de multas viales fue durante los tres años de referencia una prioridad para su Gobierno. No obstante, pese a que ya ha sido dos veces diputado federal por la vía fácil… Perdón, plurinominal, don Jorge va por una tercera, algo que también ha ocasionado que uno que otro panista resentido saque a relucir que Zermeño fue candidato a gobernador de Coahuila, senador y embajador de México en España durante 5 años, es decir, ¿no será tiempo de pasarle la estafeta a otras generaciones?

*****************

Sin duda, muchísima expectativa generó la reunión que tuvieron este viernes en la tierra del tequila y el mariachi, con la 'anfitrionía' del mandamás jalisciense, Enrique Alfaro, los diez integrantes del bloque de gobernadores que integran la Alianza Separatista… Digo, Federalista, luego del feroz revés que les diera el Gobierno de la Cuarta Transformación al ignorarlos en sus súplicas para que no les aplicaran tan severa rasurada al presupuesto 2021. Además de la postura en contra y aunque "a palo dado ni Dios lo quita", decidieron irse por la vía legal para ver qué consiguen. En ese escenario, y como habían determinado seguir trabajando en la contención de la pandemia, también concretaron la presentación de la plataforma de inversión Mexico Investment Board.

Nuestros subagentes, disfrazados de charro, nos informan que el "góber" rijoso, epidemiólogo y ahora también analista político Miguel Riquelme habló fuerte respecto a seguir el derrotero que se tenía antes de la pandemia, en cuanto a la agresiva promoción económica para traer inversiones extranjeras a las entidades, como en el caso de la provincia de Coahuila, sobre todo con las oportunidades del T-MEC, ya que haciéndola también de analista financiero hasta dijo que es imperativo seguirle ahora de manera virtual, pues más que nunca la Reactivación Económica es pieza fundamental para salir del agujero. Por lo pronto, don Miguel dijo que la Alianza seguirá, como enamorados, de la mano y más fuerte que nunca, ahora con la aprobación de una plataforma lanzada como salvavidas para tratar de buscar inversión de donde sea.

*****************

La aplicación de la vacuna experimental contra el COVID que se presume en Coahuila se ha vuelto un tema espinoso y todos se han "echado la bolita". La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó vía Twitter que Coahuila sería una de las sedes para su aplicación, por lo que el Gobierno del Estado se lavó las manos diciendo que a ellos no se les informó de manera directa, por lo que no podrían apoyarles. Ni el mismo superdelegado de la 4T en Coahuila, Reyes Flores, supo responder sobre las condiciones del laboratorio; mientras que en Torreón el tema fue más delicado. Nuestros subagentes, disfrazados de medicina caduca, nos informan que entre los funcionarios del Cabildo de Torreón estuvieron circulando invitaciones a la población que tuviera COVID para vacunarse en las oficinas de la casa de gestoría de la diputada Miroslava Sánchez; así como lo lee, la mismísima presidenta de la Comisión de Salud en San Lázaro.

Una de las principales promotoras era la edil morenista María Elena Mireles, quien garantizaba los beneficios de esta vacuna. Hasta la regidora con maestría en enfermería Thalía Peñaloza cuestionó la convocatoria y más sin la presencia de autoridades sanitarias certificadas. De acuerdo a los mensajes, la vacuna ayudaba con inmunidad a los enfermos, y hasta se les daba un regalo, no sin antes firmar una responsiva por posibles secuelas. Cuando nuestros subagentes acudieron a las oficinas de doña Miroslava ya no encontraron nada, pero por redes circuló una invitación a toda la población con el virus activo a acudir al estacionamiento de una tienda abandonada para que recibiera de manera gratuita el tratamiento contra el COVID. Al cuestionarle a la doctora Sánchez reconoció la invitación, pero no recordó el nombre de las personas con las que tuvo contacto ni cuál era la función del "Hydrotene". Otro de la 4T que también anda con espejitos… Perdón, con apoyos en salud, es el alcalde de Madero, Jonathan Ávalos, quien realizó una transmisión en vivo para avisar que suministrarán dióxido de cloro a pacientes con COVID-19; así como lo leyó, estimado lector. El doctor en reposo contradice así a la propia Organización Mundial de la Salud, quien no recomienda dicha sustancia. Esperemos que esto no se siga saliendo de control.