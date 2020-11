VIBREMOSPOSITIVO

GRAMMY, SUEÑOS Y TALENTO

¿Qué tanto creemos en nuestros sueños? ¿Los ponemos altos, increíbles mágicos? ¿Ganar un Grammy, un Oscar, un Emmy?

El pasado mes de octubre, nos volvió a acompañar una gran invitada, la "cantactriz", como ella se hace llamar, y talento latinoamericano, la venezolana Mariaca Semprun, desde la ciudad de Miami quien fue nominada al Latín Grammy por mejor álbum tropical tradicional y mejor diseño de empaque.

Este álbum fue inspirado en La Lupe, una cantante cubana, que fue muy exitosa pero que también tuvo una vida muy tortuosa. El proyecto fue retador y ambicioso.

Mariaca volvió a poner de nuevo a la luz a La Lupe, homenajeándola, con unas increíbles interpretaciones, reviviéndola.

Mariaca tuvo que transformarse física y mentalmente, aprendió mucho de la gente que conoció en vida a La Lupe, la investigó y fue un gran reto en su carrera profesional.

Se identifica mucho con La Lupe por el amor y pasión a la música y que ambas la utilizan como refugio, como un momento de escape, de sentir que todo está bien por un rato, aunque tal vez no lo sea así siempre.

Para uno de los videos del disco, encontraron en Miami un teatro hermoso de 1900 en el que iniciaron el rodaje.

En el momento de la nominación, ella estaba en su casa, se levantó temprano, checó la computadora y aún no estaban los nominados, se puso a hacer varias cosas que tenía pendientes hasta que vio que su teléfono empezó a sonar y a sonar y ahí es cuando le avisan que quedó seleccionada y no una sino dos veces, una como Mejor álbum tropical, y segunda nominación por Mejor diseño de empaque del creador y talento venezolano Pedro Fajardo.

Mariaca nos abrió su corazón y nos contó que junto con su marido no pueden regresar a su país por cuestiones ajenas y tuvieron que salir con unas maletas para no regresar, comenta que han sido tiempos difíciles y el dolor del exilio siempre está presente.

Estas nominaciones llegaron como un bálsamo, de que esta en el camino correcto y que todo se va acomodando, tiempo al tiempo.

Ella quiere volver al escenario y girar por muchos lugares, va por mucho más.

Mariaca nos deja de mensaje que no nos paremos, que no tiremos la toalla, que sigamos porque en algún momento las cosas ceden y se abren. Hay que seguir luchando por lo que a uno le gusta, por lo que uno quiere, sobre todo si es un llamado que viene desde adentro.

Y justo este jueves que pasó, fue la entrega de premios y confieso que me encontraba muy emocionado de ver los resultados. Al fin, todo el trabajo tuvo frutos y fueron ganadores a Mejor Diseño de empaque, y de verdad que me emocioné muchísimo y les voy a contar porqué. Este día me levanté no tan positivo como siempre y necesitaba inspiración, al ver la noticia, me recordaron, que hay que continuar, que hay que confiar, que los sueños se cumplen, que hay que seguir y todo, todo lo que imaginemos es posible.

Gracias Mariaca por, sin saberlo, darme una lección ayer, gracias Pedro Fajardo por trabajar en equipo y gracias a los dos por plasmar en música, en voz, en arte la palabra INSPIRACIÓN y recordarnos a La Lupe, que no tenÍa el placer de conocer, pero gracias a ustedes dos, ya es parte de mi vida y de la de muchos latinoamericanos que nos encanta el talento.

