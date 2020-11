Instalarán filtros y aplicarán cuestionarios por pandemia en Piedras Negras

En víspera de la celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, lo que significa el viaje de connacionales o residentes con doble nacionalidad para visitar a sus familias; las autoridades de Piedras Negras anunciaron que a partir de este sábado a las siete de la operación de filtros sanitarios en los Puentes Internacionales I y II.

Mirtala Barrera Tamez y Efraín Rogelio García Flores, directora de Bienestar Social y Secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, respectivamente; dieron a conocer que, a partir de las siete de la mañana de este sábado 21 de noviembre, comenzarán a aplicar nuevamente los extensos cuestionarios para los connacionales que viajan de Estados Unidos a México.

Barrera Tamez señaló que se contará con la participación y colaboración del personal del municipio de Piedras Negras, así como de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras; además de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila e inclusive con el apoyo de los efectivos de la Guardia Nacional.

"Por ello, se invita a toda la comunidad a que traten de estar en sus hogares, recordar que estamos viviendo una contingencia de salud, que estos motivos de celebración de la próxima semana, de dar gracias, es para estar en sus hogares y dar gracias entre ellos de su salud y tratar de conservarla", manifestó la directora de Bienestar Social.

La funcionaria municipal hizo un llamado a la comunidad para tratar de permanecer en sus hogares, que no salga quien no tenga que salir a trabajar; así como a tratar de no acudir a fiestas.

Señaló que, lamentablemente los casos de personas positivas han aumentado en muchos lugares del país y Piedras Negras no es la excepción, además que ha aumentado el índice de personas fallecidas, incluso en personas que no están dentro de la población de riesgo, como el caso de un joven de 29 años, que perdió la vida en días reciente.

En cuanto a la duración de los filtros, el secretario del Ayuntamiento, Efraín Rogelio García Flores, señaló que no se tiene una fecha concreta para su terminación, pues se considera que podría extenderse hasta el mes de diciembre.

"Por lo que todo aquel que tenga la intención de cruzar por esta frontera, bien sea para permanecer en este municipio o de paso al interior de la República, tenga conocimiento de la instalación de este filtro, pues el propósito es reducir los casos positivos del Covid-19 en esta comunidad", indicó el secretario.