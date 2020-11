Ante ataques de adversarios, AMLO les dice que no es Salinas

"Con todo respeto, no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto. Somos distintos, con todo respeto", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante lo que llamó los ataques de sus adversarios.

"Se despiertan también pasiones, ataques y se meten hasta en lo personal. No pasa nada, nada", dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional. El titular del Ejecutivo señaló que así como confía en el Tribunal de su conciencia, así también hay que tenerle confianza al pueblo. "Creer en el pueblo, no pensar que el pueblo es manipulable y que entre más campañas hay en contra nuestra el pueblo va a cambiar o lo van a convencer de que era mejor el tiempo de la robadera, del bandidaje oficial. La gente está muy consciente, muy consciente de lo que está sucediendo", dijo.