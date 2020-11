Rudy Giuliani, el abogado de Trump que se volvió viral por su 'sudor negro'

El pasado jueves el equipo legal de Donald Trump realizó una eufórica conferencia de prensa para reiterar su inconformidad con los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y reafirmar su 'conocimiento' sobre un fraude.

Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump y exalcalde de Nueva York encabezó la conferencia con una actitud que llamó la atención en redes sociales lejos de sus declaraciones.

Rudy Giuliani... Diciendole la verdad a los medios de comunicación por mentir abiertamente y descaramente sobre que no hay evidencia de FRAUDE y negarse a investigar esta elección. pic.twitter.com/ih7QUUHPS7 — Templario Resistencia (@ResisTemplario) November 20, 2020

Al hablar apasionadamente sobre el fraude electoral que 'sufrió su equipo' durante las elecciones y con el cual se buscó retirar al magnate de negocios de la Casa Blanca, poco a poco el tinte de su cabellera comenzó a escurrir junto al sudor.

A pesar de que en distintas ocasiones intentó limpiarse con una servilleta, internautas y medios se enfocaron solo en ese 'pequeño' detalle, desatando memes en redes sociales.

#TrumpIsANationalDisgrace Trumps claims about voter fraud are as real as the colour of Giuliani’s hair. pic.twitter.com/ZzLCDBf7X6 — Goody HOW (@Mayella09476043) November 20, 2020

my bf just said this is rudy giuliani pic.twitter.com/R3uXM2TNKx — barroo (@averycutedog) November 19, 2020

Just watched the Death In Venice Remake. Rudy Giuliani is extraordinary pic.twitter.com/o0GAuG83QY — Treat Williams (@Rtreatwilliams) November 19, 2020

Rudy Giuliani is literally The Penguin pic.twitter.com/rqAgeXPqUo — Stephen Ford (@StephenSeanFord) November 20, 2020