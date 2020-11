Remakes que parecían innecesarios, pero fueron bienvenidos

No todos los remakes son para el olvido, o desastrosos, o repudiados; algunas propuestas resultan destacables y bienvenidas.

Estas son algunas ideas cinematográficas que, como remakes, nadie esperaba mucho de ellas, porque no se pensó que fueran a ofrecer muchas cosas nuevas al espectador, pero que en cuanto se estrenaron, sorprendieron de la mejor manera.

True Grit

Parte de la razón por la que funcionó y con creces, es por el buen trabajo delante y detrás de pantalla. ¿Otro importante motivo? La original es tan lejana, que ni comparar, casi nadie la recuerda.

Charlie and the Chocolate Factory

De ninguna manera la cinta de Tim Burton supera a la original, pero supo distinguirse como única, trabajar con su propio halo de magia y proponer con creatividad la nueva visión de esta premisa.

Beauty and the Beast

La versión animada de Disney es legendaria y ya ha habido otras adaptaciones al live action de este relato, pero cuando en 2017 se lanzó esta película, fue bien recibida al cumplir con modestia.

Dawn of the Dead

Cuando se habló del remake parecía inconcebible y no, esta versión no mejora a la original, que fue un parteaguas en el mundo del cine y el género del terror, pero no es tan mala, de hecho, destaca.

A star is born

La primera versión tiene su legado y el primer remake causó su impacto, pero la gente no dijo que no a un nuevo acercamiento, que encantó y fue aplaudido por su comprometida producción.

Ocean’s Eleven

Supo añadir su propio toque, con actores del momento, lugares y realización vistosa y suficiente llamativo como para olvidar a la original, que se había lanzado hace tanto tiempo atrás ya.