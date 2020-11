'Eres un pobre imbécil'; insulta a repartidor de comida e indigna en redes

A través de redes sociales ha trascendido un video que exhibe a un hombre insultar y amenazar a un repartidor de comida, después de que éste derramara parte de su pedido, imágenes que han causado indignación entre el público y que incluso han sido calificadas como xenófobas.

Los hechos que fueron registrados en el distrito de Miraflores, en Perú, muestran al cliente notablemente molesto con el repartidor que se presume es de origen venezolano, debido a que parte de su pedido se derramó en la mochila que utiliza para recolectar y entregar los alimentos.

"Yo no voy a recibir esta mie... rota ¿Porqué eres tan idiota para transportar (los pedidos)? Eres un pobre imbécil ¿Cómo vas a romper las we... ahí? (...) Estoy harto de ustedes, tengo ganas de pegarte hijo de p... Me caga... el almuerzo ¿Quieres que te mande de un combo (golpe) a tu p... país? Hijo de..." exclama el cliente en un video registrado por el repartidor, mismo que le ofrecía a éste la opción de no recibir el pedido y levantar la queja correspondiente.

Tras viralizarse la escena, el sujeto fue identificado como Guillermo Miranda, quien se ha convertido en blanco de críticas por parte de internautas que piden que sea sancionado por los insultos emitidos contra el repartidor, Junior Ramírez.

Según detallan medios peruanos, las autoridades ya tomaron cartas en el asunto así como la empresa de envíos quien bloqueó a Guillermo de la aplicación, al no tolerar actos de discriminación contra sus trabajadores.

Además de ofrecer disculpas al joven, Miranada tendrá que cubrir una multa de 24 mil 300 pesos mexicanos por los insultos, según lo marca una ley que prohíbe los actos de discriminación en Miraflores. Detalla El Universal.