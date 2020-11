VIRAL: Creyó que taxista la iba a secuestrar; el hombre sólo hablaba de comida

Las sospechas de que un taxista podía secuestrarla, han convertido a una mujer en el centro de atención de redes sociales después de que denunciara las presuntas intenciones del hombre, las cuales aparentemente terminaron siendo únicamente una conversación que el chofer tenía con su hijo respecto a la cena.

Los hechos ocurridos en la ciudad argentina de Rosario, trascendieron durante la madrugada del lunes cuando una joven identificada como Sofía Echazarreta, de 22 años, se dirigía a su casa en taxi tras salir de un bar donde se encontraba con amigos, sin embargo, durante el camino le pareció 'extraña' la conversación que el conductor tenía con otro hombre.

Al verse 'insegura', la joven envió su ubicación a sus amigas y finalmente decidió bajarse del vehículo antes de llegar a su destino. Tiempo más tarde narró lo ocurrido en sus 'historias' de Instagram y al día siguiente acudió al Centro de Denuncia Territorial (CDT) y al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para denunciar al taxista. Recoge el portal Infobae.

"Me tome un taxi (...) Empezó a hablar con un tipo en audio y le empieza a decir 'quiero una pizza con esto con lo otro, sino tenes pizza quiero un carlito con esto y con lo otro, sino una media luna, que el queso esté tostado de esta forma' y todo lo que me acordaba era del caso de Epstein, de PizzaGate", detalló entre llantos la mujer en los videos.

Después de que su caso se viralizara en redes, Sofía comentó a las cámaras de televisión diciendo que en la conversación del taxista con el otro hombre hablaban de una pizza y los ingredientes que ésta llevaría, pensando que en claves se referían a ella y un presunto intento de secuestro, citando al caso de 'PizzaGate' y de Jeffrey Epstein.

Ante todo lo ocurrido, el taxista identificado como Gustavo de 53 años se presentó al Ministerio Público aclarando lo ocurrido.

"Tenía el celular en altavoz. Cuando paro en el semáforo de Entre Ríos y 27, mando el audio de público conocimiento al pibe mío, diciéndole que tenía un viaje y que me espere, que en media hora ya iba para mi casa y tenía que pasar por la pizzería. En ese momento la chica me pasa la plata y me dice ’cóbrame que me bajo’ y le pregunto si pasó algo. Me sorprendió. Me dijo ‘no, quédate con el vuelto’, me dio un portazo y salió corriendo. Entonces le hablé de vuelta a mi hijo y le dije que la chica se bajó no sé por qué problema", detalló Gustavo asegurando que lo único que hacía era hablar con su hijo Nicolás sobre la cena.

Asimismo Gustavo proporcionó al Ministerio Público los audios que compartió con su familia, igual que su teléfono celular para que iniciaran la investigación correspondiente que podría deslindarlo de la denuncia de la mujer.

Sabrina, hija del taxista, comentó a medios locales que sí bien entendía el 'miedo' de la joven, su padre sólo estaba hablando con su hermano respecto a la cena.