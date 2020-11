Niño le cambia la vida a su familia con un negocio de venta de plantas

Aaron Moreno de 8 años y quien vive en Los Ángeles, comenzó un negocio de vender plantas en junio pasado, luego de que su madre soltera, Berenice Pacheco, perdiera su trabajo debido a la pandemia.

Antes de esto, madre e hijo tenían en la bolsa sólo 12 dólares, 241 pesos, y vivían en un cobertizo. El negocio no obstante, llamado Aaron's Garden (El jardín de Aaron), les ha cambiado la vida; Moreno y su mamá han podido comprar un auto, mudarse a un departamento y traer a la hermana mayor de Moreno a Estados Unidos desde México, recoge el New York Post.

También abrieron una cuenta en el sitio GoFundMe, una web de donaciones, para apoyar el negocio. Su meta era conseguir mil dólares, 20 mil pesos, pero llevan recaudado ya más de 37 mil dólares, 740 mil pesos.

"Nunca pensé que íbamos a lograr y llegar tan lejos... no podíamos creer que tuviéramos una casa. Lo admiro por todo lo que ha podido hacer y que yo no he hecho como madre", dijo Pacheco a la cadena KABC.