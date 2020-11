NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Solo una verdadera reina se atreve a jugar en un tablero en llamas.

Reina, el esperado desenlace de Memorias de una salvaje, es más que un thriller. Es un desafío a toda la sociedad.

España, año 2020. La vida de Kassandra Fernández transcurre entre libros e intentos por superar su pasado, pero todo se tambalea cuando su mayor enemigo hace acto de presencia de la peor forma posible, dando lugar a una cruenta guerra fría donde la estrategia, los negocios criminales y los límites entre el bien y el mal se difuminan, y en la cual la protagonista se debatirá internamente entre la venganza y la justicia, librando también una batalla interna donde tendrá que averiguar quién es en realidad.

Mientras todo ocurre, el amor y la amistad parecen ser más difíciles de comprender que nunca. Abrir el cajón donde guardaba las piezas de ajedrez no será fácil, pero Kassandra Fernández ya no es solo una joven valiente y necesitada de conocer su destino, sino una salvaje mujer dispuesta a ganar la partida —o quizás no.

SOBRE LA AUTORA

Activista on-line con una gran popularidad cimentada en las redes sociales, autora de dos diarios poéticos, Amor y asco e Indomable, convertidos en un símbolo colectivo de rebeldía y llamamiento a la lucha de la mujer, criminóloga especializada en violencia de género y delincuencia organizada y escritora de éxito gracias a su implacable primera novela Memorias de una salvaje, Bebi Fernández representa a una de las voces más descarnadas, certeras e irreverentes del panorama literario.

Con Reina pone un brutal cierre a su exitosa y salvaje bilogía.

Datos

Páginas: 320.

Publica: Planeta.