Buen día estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Otra semana histórica para nuestro golf mexicano, con esa buena actuación de Abraham Ancer, haciendo su debut en el Masters de Augusta, último Major del año que nos tuvo durante este fin de semana pegados al televisor, sobre todo durante el fin de semana y donde arrancaba la última ronda del torneo, empatado en segundo lugar y en el último grupo a cuatro golpes del jugador número uno del ranking mundial y de la FedEx Cup, Dustin Johnson, algo que ningún otro mexicano había logrado en la historia del mítico y prestigiado evento.

Realmente se veía difícil que alguien pudiera alcanzar al jugador número uno del mundo, a pesar de que no fue una buena última ronda para Abraham, a partir del putt que falla para pájaro como que se desmotivó, pero sin duda, fue una gran experiencia para un jugador en su debut. No ha de ser fácil manejar los nervios al salir en el último grupo, realmente en toda la ronda no se le vio conforme con su juego, pero sin duda, una gran experiencia para él y que le servirá para el próximo Major, que será este mismo torneo, el próximo mes de abril de 2021, donde además también estará participando el tapatío Carlos Ortiz.

Un torneo que en este año, se jugó bajo circunstancias muy diferentes a lo que habíamos visto en años anteriores. Algunas de estas condiciones, las habíamos previsto aquí con anticipación, como fue la temporada del año y el que no hubiera público. Sin embargo, nunca imaginamos que la cancha fuera estar tan blanda debido a las lluvias que se registraron tanto antes de iniciar el torneo, como el día que arrancó, por lo que vimos una cancha muy receptiva en lo general como en los greens, inclusive con algunas quejas de jugadores, porque la bola se enlodaba mucho.

Recordemos que seguido en torneos del PGA Tour, cuando una cancha está en estas condiciones con exceso de humedad, el comité puede establecer la Regla local E-2 (limpiando la bola) también conocida como condiciones preferentes o preferenciales, donde se le permite al jugador marcar, levantar, limpiar y “recolocar” su bola en su misma posición y puede ser restringida, para cuando ésta repose en pasto cortado a la altura del fairway o menor, o aplicable en toda el área general. Ojo, porque en ocasiones hasta los comentaristas de TV lo llaman regla de invierno y no es así. La regla de invierno o Lies Preferidos, tiene un procedimiento diferente. La de invierno es la Regla Local E-3, pero la próxima semana les hablaré con más detalle de éstas, que pueden ser adoptadas por el comité, cuando un campo no está en condiciones de jugar tal y como reposa la bola, ya que se acerca el invierno y podría ser aplicada en algún campo de nuestra Comarca Lagunera.

En cuanto a la LPGA, este fin de semana, María Fassi estará participando en el Pelican Women’s Championship, en Belleair

Florida, y del 10 al 13 de Diciembre, Gaby López en el US Women’s Open 2020 en el Champions Golf Club de Houston Texas, último Major de la temporada. Suerte a ambas jugadoras y esperemos que pongan muy en alto a nuestro golf mexicano, como se está haciendo costumbre en los últimos días.

Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.

*Alberto González Margain//*[email protected]