Piden en Torreón intervención del ISSSTE a nivel federal

Ante la situación crítica que prevalece en el Hospital del ISSSTE de Torreón con motivo del COVID-19, trabajadores piden a la institución de salud a nivel central su intervención para analizar la problemática y revisar la planeación, la estructura y los lineamientos que se están aplicando para dar respuesta de atención durante la fase 3 de la contingencia sanitaria.

Personal que prefirió omitir su nombre por temor a represalias señaló que se han aplicado criterios incorrectos sobre todo porque pese al alto índice de contagios por SARS-CoV-2, el personal de salud vulnerable al virus como los hipertensos, diabéticos o adultos mayores continúan laborando en vez de mantenerse resguardados en sus domicilios, lo que atenta contra sus derechos laborales.

"Hay gente que se está poniendo en riesgo, que es gente vulnerable, hay personas que ni siquiera están trabajando que nunca han trabajado y no se les ha molestado, queremos que esto sea parejo y que no haya favoritismos, que se resguarde a quienes estén en riesgo, la verdad es que ahorita el ambiente laboral no es bueno", indicó un grupo de trabajadores inconformes.

De igual manera, manifestaron que no hay filtros sanitarios adecuados al ingresar al Hospital General ya que no se realiza la toma de la temperatura además de que desde hace tiempo no hay un médico fijo en el área del triaje respiratorio en Atención Primaria para identificar a pacientes con signos y síntomas con enfermedad respiratoria con sospecha de COVID-19.

"El triaje tiene días que está solo, hay veces que tiende el coordinador o una enfermera pero también hay ocasiones que como no hay triaje mandan a los pacientes al Hospital General".

Los trabajadores plantearon reestructurar el área COVID de la clínica para evitar más contagios entre el personal de salud además de buscar otros mecanismos de trabajo como los relevos para evitar desgaste físico y mental.

"Hay muchas cosas como la infraestructura que no es culpa de los superiores, pero a veces hay hostigamiento y todo eso se junta con el agotamiento que ya traemos por la atención en la zona de COVID y nos hace tronar, por eso pedimos que las autoridades a nivel federal hagan un análisis para ver en dónde está el problema y poder solucionarlo".

CONTAGIOS ENTRE PERSONAL DE SALUD

El Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" reportó el pasado martes 30 camas COVID, de las cuales 29 estaban ocupadas. Además de la carga laboral con motivo de la pandemia, recientemente se dio a conocer que la mitad del cuerpo de gobierno de esta institución de salud se había infectado del virus SARS-CoV-2. Entre ellos, el director general del ISSSTE, Alejandro Gómez Alvarado, la subdirectora, la secretaria, la jefa de Recursos Humanos, la jefa de Enfermeras y algunos coordinadores. A estos contagios se suman los que se han contabilizado durante esta pandemia y que han afectado a personal administrativo, de contrato COVID, médico, de enfermería, internistas, camilleros y de diversas áreas del nosocomio.

Del 20 de mayo al 9 de noviembre de 2020, fueron 108 trabajadores de la salud de este Hospital General los que se contagiaron de COVID-19, algunos de ellos todavía se mantienen activos. En el mismo periodo también se han reportado 95 casos sospechosos aunque el delegado local de la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Salvador Sepúlveda Zamarripa indicó que la cifra podría ser mayor pues algunos compañeros y compañeras que recurren a laboratorios particulares a realizarse la prueba diagnóstica de COVID-19.