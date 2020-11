Pide Rangel desahogar ocupación del ISSSTE en Torreón

"El estado de emergencia que se vive por el COVID-19 ha colapsado ya el hospital Francisco Galindo Chávez del ISSSTE y sería recomendable que los derechohabientes que ya no tienen cabida sean recibidos en otros hospitales del Sector Salud, como una forma de solidaridad con los pacientes" declaró Fernando Rangel de León, presidente de la Asociación de Exalumnos de la UNAM.

La estrechez de los pasillos, módulos, salas de espera, escaleras, baños, elevadores, consultorios, oficinas, y otros espacios del Hospital del ISSSTE, explica, han imposibilitado la sana distancia entre los pacientes afectados por el COVID y el propio personal de gobierno, médico y administrativo.

Por desgracia, menciona el abogado, la falta de esa sana distancia y la saturación de pacientes, ha provocado el contagio de coronavirus de la mitad de su cuerpo de gobierno, empezando por su director, doctor Alejandro Gómez Alvarado.

Son 108 trabajadores de ese nosocomio los que han contraído el COVID-19, del 20 de mayo al 9 de noviembre de 2020 y en la actualidad hay 20 infectados.

"El ISSSTE no es como los hospitales y las clínicas privadas, que se dan el lujo de rechazar a pacientes del COVID-19, aunque no están saturados y algunos han muerto por la falta de inmediata admisión en esos nosocomios, como el licenciado Felipe de Jesús Tovar Sánchez, quien falleció el pasado 6 de noviembre, porque no se le dio la oportuna atención" afirmó Rangel de León.

El hospital del ISSSTE de Torreón se encuentra colapsado, añadió, porque no puede negarle la admisión a ningún derechohabiente, sería conveniente buscar fórmulas para descolapsar el Hospital del ISSSTE de Torreón, como podría ser el subrogar servicios médicos en otros hospitales.