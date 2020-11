Ciudad de Alaska se queda sin Sol por más de 60 días

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de Fairbanks, el fenómeno que comenzó el miércoles durará hasta el 23 de enero, manteniendo a Utqiagvik, en 'oscuridad' durante todo ese tiempo, aunque en ciertos lapsos del día el cielo se verá iluminado.

Dicho fenómeno que consiste en que el Sol permanece oculto bajo el horizonte por más de 24 horas, suele presentarse en latitudes altas.

"Debido a la inclinación de la Tierra sobre su eje, las regiones del Círculo Polar Ártico pueden permanecer de espaldas al sol durante días, semanas o incluso meses entre los equinoccios de otoño y primavera", detalla el Washington Post.

Goodnight Utqiaġvik!

Utqiaġvik (formerly known as Barrow) the northernmost town in Alaska and the U.S. had its last glimpse of the ☀️ today. Tomorrow, 66 days of Polar Night begins for this Arctic community.#GeographyAwarenessWeek pic.twitter.com/6Xm51ztApQ