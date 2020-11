La Princesa Diana 'tímida' en 'The Crown' se vuelve meme

La cuarta temporada de The Crown llegó a Netflix el pasado domingo 15 de noviembre, convirtiéndose en la sensación de sus fans alrededor del mundo.

En redes sociales miles reaccionaron a la llegada de la Princesa Diana a la trama de la familia real, pero hubo una escena que fue la inspiración de memes.

Todo se da en el cuarto episodio 'Cuento de hadas' en el que se recrea el evento exacto de 1981 en el que se anuncia el compromiso entre el príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer.

Whatever in love means Disgusting pic.twitter.com/mGd6jCJBWU — clara (@msmilfburn) November 15, 2020

La actriz responsable de interpretar a la princesa, Emma Corrin imita las expresiones faciales exactas que realizaba ella, como lo era su 'sonrisa tímida' por la que era conocida.

En esa escena ella lo hace por varios segundos en plano principal, acaparando la atención de todos los espectadores, llevando su expresión a la realidad con situaciones 'cotidianas' de hoy en día.

Me trying to decide what to have for dinner pic.twitter.com/cy1CVrMaXk — Wayne David (@WayneDavid81) November 16, 2020

Me creating a successful meme then watching everyone else tweet much funnier versions of it pic.twitter.com/cy1CVrMaXk — Wayne David (@WayneDavid81) November 17, 2020

me on public transport thinking i’m the main character and everyone is interested in my mysterious past pic.twitter.com/ar8bdy95gQ — shauntay (@shauntae_stay) November 16, 2020

trying to catch the waiter’s eye when you’re ready to order food pic.twitter.com/gpXyFVoerp — Louis Staples (@LouisStaples) November 17, 2020